【观点】新州联盟党败选主要因其自身原因

Labor leader and Premier elect Chris Minns with his wife Anna and sons Joe, Nick and George during the NSW Labor reception in Sydney, Saturday, March 25, 2023.

新工党领袖柯民思和太太 Anna (左)。新州自由党领袖佩洛特和太太 Helen (右) 。 Source: AAP / DEAN LEWINS / JAMES GOURLEY

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3月25日新州选举，新州工党获胜，该党领导人柯民思(Chris Minns)成为该州的第47任州长。

新州是澳洲人口最多的州，在周六（3月25日）的选举后，该州的工党在野12年后重新执政。

在竞选期间，两党的竞选政策相差很小。新州选民、政治观察人士杨涵先生认为，新州自由党几度更换领导人，过去的三届新州政府没有一任州长任满任期，该党是因为自身的丑闻和各方面的问题而败选。

他说：“澳洲有一句政治俗语，说反对党不会从来不赢得大选，在任的执政党失掉大选都是因为自身的一些原因。”

新州选举后，除塔州外，澳洲联邦以及其他州和领地政府均由工党执政。杨涵表示，这是一个正常民主现象。他说：“明年就会有其他州的选举。而且我估计很有可能自由党、联盟党会在某一个州重回执政。”

在本届新州选举期间，两大党在竞选中没有展开以前常见的“人身攻击”，两党领导人以非常“文明”、就事论事的态度对竞选纲领进行辩论，且都对对方表示赞赏。杨涵先生分析了其中的原因。请您点击收听详细内容。
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【观点】新州联盟党败选主要因其自身原因

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27/03/202309:16
（嘉宾观点不代表本台立场）

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