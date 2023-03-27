新州是澳洲人口最多的州，在周六（3月25日）的选举后，该州的工党在野12年后重新执政。





在竞选期间，两党的竞选政策相差很小。新州选民、政治观察人士杨涵先生认为，新州自由党几度更换领导人，过去的三届新州政府没有一任州长任满任期，该党是因为自身的丑闻和各方面的问题而败选。





他说：“澳洲有一句政治俗语，说反对党不会从来不赢得大选，在任的执政党失掉大选都是因为自身的一些原因。”





新州选举后，除塔州外，澳洲联邦以及其他州和领地政府均由工党执政。杨涵表示，这是一个正常民主现象。他说：“明年就会有其他州的选举。而且我估计很有可能自由党、联盟党会在某一个州重回执政。”





在本届新州选举期间，两大党在竞选中没有展开以前常见的“人身攻击”，两党领导人以非常“文明”、就事论事的态度对竞选纲领进行辩论，且都对对方表示赞赏。杨涵先生分析了其中的原因。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 【观点】新州联盟党败选主要因其自身原因 SBS Chinese 27/03/2023 09:16 Play

（嘉宾观点不代表本台立场）





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



