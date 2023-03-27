逾80万笔固定利率抵押贷款还款额或将大涨 哪些陷阱应避免？

要点： 澳大利亚储备银行（RBA）预计今年将有88万笔固定利率抵押贷款到期，这意味着那些持有抵押贷款的客户将面临更高的还款额；

这些客户很可能会面临“极无竞争力”的复原利率；

以下是您可以考虑采取的措施以达成更好交易。

不少澳大利亚人在超低利率期间签下了数十万笔固定利率抵押贷款，这些贷款的固定利率期限将于今年结束，这意味着许多家庭将面临显著增加的月度还款额。





金融比较网站Rate City的研究主管莎莉·廷德尔（Sally Tindall）表示，一旦固定利率期限结束，这些客户肯定会面临“极无竞争力”的复原利率。





廷德尔女士表示，客户应采取行动，争取达成最佳交易。





“如果你的贷款是固定利率的，不管你做什么，都好，但不要什么都不做，”廷德尔说。





“银行通常为客户提供复原利率，这通常是非常没有竞争力的。”





“记录好贷款（利率）到期日期，并至少提前两个月开始对比你的选择。”



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超过80万笔贷款面临利率大幅上升

澳大利亚储备银行从去年5月开始调高官方现金利率，通过影响银行利率设置的方式以尝试控制通胀。该利率维持在0.1%的低位纪录长达16个月，但经过10次连续上调后，现在已达到3.6%。





储备银行行长菲利普·洛伊（Philip Lowe）此前曾表示，由于利率已经上涨，超88万笔固定利率抵押贷款的客户，将在今年的固定利率期限结束后，转向浮动利率，面临“ 还款大幅增加”。





廷德尔表示，对于这些抵押贷款持有者来说，这可能意味着每月需多还几百澳元的贷款。



客户如何减少数百澳元的还款？

RateCity研究了这样一种情况：一位客户在2021年5月签署了一笔50万澳元的25年期贷款，利率为1.92%——这是当时的平均利率，期限为两年，每月还2099澳元。





Rate City预计，如果现金利率从3.6%升至3.85%——澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank）和西太平洋银行（Westpac）所预测的峰值，澳大利亚四大银行的客户将支付约7.2%的复原利率，即每月3469澳元。





RateCity称，通过协商，复原利率可能降至6%左右，即每月还款3132澳元。





该金融比较网站认为今年5月浮动利率将在5.25%左右。以浮动利率最低的利率之一进行再融资的话，每月还款将为2925澳元。



Hundreds of thousands of thousands of fixed-rate mortgages established during a period of ultra-low interest rates are set to expire this year, meaning many households are bracing for significantly higher monthly repayments. Source: AAP / James Ross

面临“抵押贷款困境” 有哪些选择？

廷德尔承认，重新融资可能并不适合每个人，特别是那些净资产状况不佳或在利率上涨时没有加薪的群体。房产净值指房产价值与未还贷款之间的差额。





她说：“在过去几年购房的人可能会发现，他们的房产净值已经下滑到了一定境地，如果不支付贷款保险就无法再融资。也有一些人发现，他们的房产净值接近或低于零，无法再融资。”





“借款人陷入抵押贷款困境的另一种情况是他们无法通过新银行的偿还能力测试。银行必须测试每位新客户，融资者必须具备可承担利率上涨3％的偿还能力。当利率处于历史低点时，测试是相对容易通过的，但现在利率大幅提高，通过测试将更加困难。”





即使是陷入“抵押贷款困境”的人，廷德尔仍建议他们给自己的贷款提供者打电话。





她说：“银行可能不知道你的困境，请自信地拨打电话并要求达成最优惠的交易。”



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“打电话之前，请查看你想转到什么利率，并将其与银行为新客户提供的其它贷款比较。可能你会决定转到无附加条件选项，利率和费用较低——只需确保您获得新客户利率，这种利率通常更低。”





金融比较网站Canstar集团高管史蒂夫·米肯贝克（Steve Mickenbecker）表示，人们应考虑为他们的抵押贷款进行再融资，但这也存在一定风险，可能不会获批，人们可能会得到不利的利率。





“银行可能会告诉你，你没有赚足够钱来偿还债务的能力，或者你在过去没有持续还款。”





米肯贝克表示，许多人在浮动利率下能够承担较高还款额。





“但有些人可能需要通过卖房来处理这种危机，这可能是一个不太理想的情况，因为他们在不景气的房地产市场中将房产变现，他们辛苦存下的首付可能无法回本。”





澳大利亚储备银行3月7日的会议纪要显示，将在4月4日的会议中，董事会成员将考虑暂停加息，但也可能需要进一步加息来应对通货膨胀。





西太平洋银行和澳大利亚联邦银行预测现金利率将达到3.85%，澳新银行（ANZ）和国民银行（NAB）预测现金利率最高将达到4.1%。





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