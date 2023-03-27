【澳洲育儿新知】澳洲幼托机构如何帮助自闭症患儿

要点 早教老师如何判断孩子有自闭症

对自闭症患儿进行必要的干预

澳洲幼教机构给予自闭症患儿的全方位支持

如何应对幼托所内歧视自闭症患儿的现象

SBS普通话节目推出全新系列播客——【澳洲育儿新知】，力邀资深的幼儿教育专家、儿科医生和语言病理学家等各路神仙为您指点育儿迷津，帮助您树立科学育儿的信心和理念，成为更自信更称职的家长。





很多家长在得知自己的孩子患有自闭症后，深感迷茫。其实，这些家长并不是一个人在战斗。澳大利亚的幼儿托管机构为自闭症患儿提供全方位的服务与支持。家长应该和老师一起并肩作战，为自闭症患儿提供一个良好的成长环境。



政府教育政策研究员Evan （摄影-Nicola Bailey） Credit: Nicola Bailey/Nicola Bailey 在这集的播客里，前幼儿园园长、现任政府教育政策研究员的Evan和和资深的幼儿教育专家Selena老师将向您介绍澳洲的幼儿托管机构是如何帮助自闭症患儿融入全新的学习环境。



资深幼儿教育老师Selena （Provided by Selena Zhang) 请点击图标，收听由本台记者海伦为您制作的【澳洲育儿新知】系列播客的第七集——澳洲幼托机构如何帮助自闭症患儿。







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