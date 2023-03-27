【澳洲育儿新知】认识自闭症，关爱“星星的孩子”

要点 什么是“自闭症”

自闭症的起因

如何辨别孩子患有自闭症

语言发育迟缓和自闭症之间的联系

如何应对自闭症

自闭症患儿被视作“星星的孩子”，因为他们常常沉浸在自己的世界里，如同夜空种的星星那样肚子闪烁。有人说，别看自闭症患儿缺乏社交技能，但他们多半都有着你意想不到的才能。果真如此吗？





SBS普通话节目推出全新系列播客——【澳洲育儿新知】，力邀资深的幼儿教育专家、儿科医生和语言病理学家等各路神仙为您指点育儿迷津，帮助您树立科学育儿的信心和理念，成为更自信更称职的家长。



来自麦考瑞大学诊所儿科中心和儿科诊所的顾问儿科医生Winston Oo （照片由Winston医生提供） 在这集的播客里，来自麦考瑞大学诊所儿科中心和儿科诊所的顾问儿科医生Winston Oo和资深的幼儿教育专家Selena老师将为我们传授自闭症方面的相关知识以及如何进行早期干预来帮助自闭症患儿。







资深幼儿教育老师Selena （Provided by Selena Zhang) 请点击图标，收听由本台记者海伦为您制作的【澳洲育儿新知】系列播客的第六集——认识自闭症，关爱“星星的孩子”。



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