如何应对语言发育迟缓

Learning languages

Credit: Wikimedia Stellapark025 CC BY-SA 4.0

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如果发现幼儿存在语言发展迟缓的问题，家长们该怎么办？请点击图标，收听【澳洲育儿新知】播客的第五集。

要点
  • 什么是“语言发育迟缓”
  • 语言发育迟缓的具体表现
  • 语言发育迟缓的基本征兆
  • 造成语言发育迟缓的原因
  • 幼托机构如何帮助语言发育迟缓的孩子
语言是人类进行沟通交流的重要工具，而幼儿时期是语言发育的关键时期。孩子会在语言发育期间出现各种问题，语言发展迟缓就是其中的一个问题。尤其，澳洲华人家庭的孩子多半都成长于一个语言过于丰富的环境里，通常，在华人孩子长到三岁的时候，跟本地的孩子相比较而言，可能英文就没那么好，中文讲得也不怎么利索，甚至一个句子里有中文、英文，外加一到两个方言。这种现象往往令家长们无所适从。

SBS普通话节目推出全新系列播客——【澳洲育儿新知】，力邀资深的幼儿教育专家、儿科医生和语言病理学家等各路神仙为您指点育儿迷津，帮助您树立科学育儿的信心和理念，成为更自信更称职的家长。
Speech Pathologist Georgina Bong from Top Ryde Speech Pathology (Photo is provided by Georgina Bong).jpg
Top Ryde Speech Pathology的语言治疗师Georgina Bong
在这集的播客里，来自Top Ryde Speech Pathology的语言治疗师Georgina Bong和资深的幼儿教育专家Selena老师将探讨一下如何应对儿童语言发育迟缓的问题。
资深幼儿教育老师Selena （Provided by Selena）.jpg
资深幼儿教育老师Selena （Provided by Selena Zhang)
请点击图标，收听由本台记者海伦为您制作的【澳洲育儿新知】系列播客的第五集——如何应对语言发育迟缓。


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