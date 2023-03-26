要点 什么是“语言发育迟缓”

语言发育迟缓的具体表现

语言发育迟缓的基本征兆

造成语言发育迟缓的原因

幼托机构如何帮助语言发育迟缓的孩子

语言是人类进行沟通交流的重要工具，而幼儿时期是语言发育的关键时期。孩子会在语言发育期间出现各种问题，语言发展迟缓就是其中的一个问题。尤其，澳洲华人家庭的孩子多半都成长于一个语言过于丰富的环境里，通常，在华人孩子长到三岁的时候，跟本地的孩子相比较而言，可能英文就没那么好，中文讲得也不怎么利索，甚至一个句子里有中文、英文，外加一到两个方言。这种现象往往令家长们无所适从。





SBS普通话节目推出全新系列播客——【澳洲育儿新知】，力邀资深的幼儿教育专家、儿科医生和语言病理学家等各路神仙为您指点育儿迷津，帮助您树立科学育儿的信心和理念，成为更自信更称职的家长。



Top Ryde Speech Pathology的语言治疗师Georgina Bong 在这集的播客里，来自Top Ryde Speech Pathology的语言治疗师Georgina Bong和资深的幼儿教育专家Selena老师将探讨一下如何应对儿童语言发育迟缓的问题。



资深幼儿教育老师Selena （Provided by Selena Zhang) 请点击图标，收听由本台记者海伦为您制作的【澳洲育儿新知】系列播客的第五集——如何应对语言发育迟缓。







READ MORE 【澳洲育儿新知】孩子挑食和偏食该怎么办？

READ MORE 【澳洲育儿新知】在澳洲给孩子找合适的幼托须考虑这几个方面

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

















