近日，两大建商PBS Building和 National Construction Management (NCM)破产，留下大量债务。 昆士兰建筑委员会（Qld Building and Construction Commission, 简称QBCC）已于 2023 年2 月限制 NCM 在没有批准的情况下给客户提供报价。



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林汇铭律师表示，普通大众和转包商(subcontractor)非常依赖QBCC 和其他机构提供的数据，但遗憾的是，递交给监管机构的财务数据往往是错误的。建商自己通常也不了解自己的财政状况。目前发证机关也并不要求建商了解自身的财务状况。



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林律师建议，在签署建筑合同之前，消费者可以自行开展尽职调查，例如在昆士兰建筑委员会（QBCC）、新州公平交易署（Fair trading）、维州消费者事务署（Consumer Affairs Victoria）等网站查询建商的资质、年度营业额、记录和状态等。





但他说，有人质疑，该数据只能参考过往，不能参考当下，存在信息滞后的情况，不能保证不会出问题。从消费者的角度来看，由于建商的财务状况不透明，选择建商是有风险的。





在节目中，听友们还咨询了销售商倒闭但未给供货商结清尾款、给孩子买房但想避免成为夫妻共同财产、离异一方不积极解押海外抵押贷款、离婚后的房产分配和抚养费支付期限、担心法律诉讼律师费高不划算怎么办、在澳生意破产但欠供货商钱能否回澳等问题，林汇铭律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】建商倒闭或致购房首付款损失 消费者如何规避风险？ SBS Chinese 28/03/2023 30:35 Play

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