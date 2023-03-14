这个家庭在申请永居签证的过程中没有通过签证测试。移民局以申请人可能给卫生系统带来负担为由，一度拒绝给这家人发放永居签证。





郑伟俊律师表示，这里指的“负担”并无固定金额限定。他说，在申请签证被拒的一些案例中，申请人可以同情心因素、获签后可为澳洲带来的“益处”等理由申请移民部长干预，但这种申请的成功率“很低”。





在本期节目中，听友们还咨询了遗嘱执行者出售继承房产的流程、永久居民续签永居签证、邻里篱笆维修纠纷、追讨租客所欠房租、澳洲境外结婚后能否境内申请离婚等问题，郑伟俊律师均做了详细解答。





在持有永居签证的前提下，家庭成员有较大的医疗负担是否会影响入籍申请，是否会影响永居签证的续签呢？请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】家庭因部长干预免遭驱逐出境 什么情况下可申请移民部长干预？ SBS Chinese 14/03/2023 29:16 Play

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《现场说法》听众热线逢周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。





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