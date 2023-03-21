2022年4月30日，迪肯大学（Deakin University）前电子媒体及性别研究讲师Adam Brown在其位于墨尔本Croydon North家中后院用厨房刀具袭击妻子Chen Cheng，致其身亡。上周五（3月17日），墨尔本最高法院判处施害人25年监禁。在本期《现场说法》听众热线节目中， 朗伦律师事务所Lawren Legal 主任律师张卓轩和听友们聊了聊该案件涉及的法律问题。



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在案件披露的细节中，施害者和受害妻子都曾寻求心理治疗。这个细节会如何影响案件审判？

一般情况下，我们看到的都是主张涉嫌杀人的一方罹患精神疾病，而博取法庭的无罪判决。这是因为法律规定，罹患严重精神疾病的人是不用承担法律责任的。但是，很多人不知道的是，如果证明受害人罹患过精神疾病，也可以起到减轻嫌疑人的罪责的效果。这是因为，在这个案件中，犯罪嫌疑人并不是有预谋的杀害他的妻子，而是过激犯罪。受害人罹患过精神疾病的历史，会导致犯罪嫌疑人更加恐惧受害人在跟自己对抗时会有过激的反应，从而导致自己人身的严重威胁。因此，犯罪嫌疑人的自卫行为是否合适和过当的衡量标准，会因为受害人是否有精神疾病而跟一般案件有所不同。



案件的一个细节是两个人发生争执的时候都手持刀具。这种情况下，男方就可以认为是正当防卫吗？

法律对正当防卫的判定是非常严格的。仅仅存在双方在争执时持有刀具一点，并无法证明男方就是正当防卫。警方通常会对现场进行勘测，从双方争执的位置，双方体力和身高的情况，受害人身上伤口的位置和深浅，犯罪嫌疑人身上伤口的位置和深浅，犯罪嫌疑人和证人证词，进行多方证据比较后，才会判断是否存在正当防卫。



这个案件中，丈夫如果无法构成正当防卫，那么可能主张防卫过当过失杀人。这种情况下，会影响他对其妻子的继承权吗？

根据Common Law的公共利益规则，如果一个人被法院判定为另外一个人的死负责，那么原则上而言，这个人是无权继承或者获取死者的遗产、遗赠、保险金或者退休金等利益的。但是，在实践中，这个原则是否可以允许有例外，自由裁量权属于遗产法庭的法官。法官除了考量刑事案件的定罪和量刑外，还会考虑其它包括犯罪嫌疑人个人的背景和情况，其子女的利益考量，之后对社会的负担等潜在影响。



这个案件的审判结果会对丈夫对他们孩子的抚养权造成影响吗？

跟财产继承一样，丈夫并不会自动丧失其孩子的抚养权。但是，他的行为，由于是与暴力相关的行为，的确可能引发政府福利机构的调查，或者其他亲人的监护权申请（比如妈妈一边的外祖父母）。最后丈夫是否会丧失孩子的抚养权，还是会由法院在考量了政府机构报告，其他合适扶养人申请，父亲的精神和身体健康报告后来裁决。





在节目中，听友们还咨询了质疑车辆维修店“误导消费”、出售房产但迟迟收不到订金且遭遇“禁售令”、遗嘱遭其他家庭成员挑战等问题，张卓轩律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】心理疾病、正当防卫、继承权、抚养权 大学讲师杀妻案涉及哪些法律问题？ SBS Chinese 21/03/2023 31:30 Play

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《现场说法》听众热线逢周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。





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