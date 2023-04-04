SBS早新闻（4月5日）Play13:43 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.56MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。储行暂停加息，自由党表示民众依然痛苦；新州工党政府宣布履行与新州原住民的条约承诺；变性女演员呼吁制定反仇恨言论法律；特朗普对法庭指控表示不认罪。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE芬兰正式成为北约第31个成员国澳大利亚出于国家安全考虑禁止在政府设备上使用 TikTok澳联储四月暂停加息 今年还会加息吗？中国多地严禁民众在清明节焚烧冥币等祭品美国前总统特朗普对重罪指控表示不认罪分享Latest podcast episodes澳大利亚出于国家安全考虑禁止在政府设备上使用 TikTok澳联储四月暂停加息 今年还会加息吗？SBS晚新闻（2023年4月4日）维州州长访华是否能为维州带来更多留学生？