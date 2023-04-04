美国前总统特朗普对重罪指控表示不认罪

在曼哈顿的提审法庭上，美国前总统唐纳德·特朗普Donald Trump)对34项伪造商业记录的重罪指控表示不认罪。





在对支付给成人电影明星斯托米·丹尼尔斯的封口费进行调查后，特朗普被曼哈顿大陪审团起诉，成为历史上第一位面临刑事指控的美国总统。





在特朗普寻求共和党提名参加2024年总统竞选之际，曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格(Alvin Bragg)提出了这些指控。





白宫新闻秘书卡琳·让·皮埃尔(Karine Jean-Pierre)表示，此案正在进行，不会使白宫偏离其当前的优先事项。





卡琳坦言这是一个正在进行的案件。因此，只是不打算具体评论该案件本身。





与此同时，特朗普的起诉和提审在美国和全球范围内引起了不同的反应。





在他于周二被提审之前在纽约逗留期间，抗议者和追随者涌上街头，表示对这位前总统的支持。





但在德克萨斯州休斯敦的一家酒吧，人们对特朗普的起诉作出了积极的反应。





有人说，希望法律体系能够追究特朗普的责任。





有人认为这就像在悲伤的海洋中看到了一丝希望。就政治上发生的事情而言，特别是考虑到德克萨斯州的政治和全国性的政治，至少如今开始看到有人对他们所做的事情负责。











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