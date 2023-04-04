外界猜测纷纷 自由党或将在本周透露对原住民议会之声的立场

要点： 自由党本周将就原住民议会之声机构举行会议；

发言人朱利安 · 利瑟（Julian Leeser）证实，他的同事们将于周三开会“以确定我们的前进方向”。

联盟党澳大利亚原住民事务发言人指责工党放弃两党合作。

几个月来，外界一直在猜测自由党对原住民议会之声的立场。这种猜测有可能即将结束。自由党议员本周将前往堪培拉参加一场特定的党内会议。





但是，联盟党澳大利亚原住民事务（Indigenous Australians）发言人利瑟警告称，周三的会议可能不会完全结束关于公投的僵局，并指责工党“搞砸”了就公投达成共识的努力。





国家党很快宣布反对宪法修正案，但他们的联盟伙伴自由党尚未表明立场，并要求工党透露更多关于原住民议会之声机构运作方式的细节。





联盟党领袖彼得 · 达顿（Peter Dutton）和利瑟，今年都出席了与原住民之声工作组的多次会议，坚称联盟党是真诚地在对待这个问题。



Shadow attorney-general Julian Leeser at the National Press Club in Canberra. Source: AAP / Mick Tsikas 但利瑟周一在全国新闻俱乐部（National Press Club ）发言称，总理安东尼 · 阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）已经放弃了十年来为减少原住民不利处境所进行的两党合作。





“彼得 · 达顿和我都没有与政府就如何达成共识进行过任何实质性接触，”他说。





利瑟证实，他的同事们将在周三开会，“确定我们的前进方向”，但当被问及这是否会产生明确立场时，他回答含糊。





“我认为，人们不应该假设我们将在周三对原住民之声有一个完全确定的立场......在党内会议投票表决很少见。通常情况下，大家一起讨论解决，党内成员发表各自观点， 最终达成共识，”他说。



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联盟党上周对原住民之声的职责范围提出质疑，包括它是否会向储备银行提供建议或影响澳大利亚的外交政策。





总理阿尔巴尼斯对此抨击，指责联盟党虚伪地破坏了提案。





而利瑟表示：“彼得 · 达顿以开放的心态对待这个问题。这就是为什么他任命我为澳大利亚原住民事务影子部长。”





“这不是随便提出。彼得知道我对这个问题的一贯看法。彼得从第一天起就要求我提供相关细节。”



Anthony Albanese says the Coalition is being disingenuous over its calls for detail. Source: AAP / Lukas Coch

原住民事务部长要求联盟党解释

利瑟要求5月份的联邦预算包括对当地和边远地区的原住民之声的资助，这也是《原住民之声共同设计进程报告》中的建议——如果没有这些原住民之声，这将使生活在城市的原住民优先于生活在偏远地区的原住民。





“理想情况下，本地和偏远地区的原住民之声应该在全国原住民之声之前被推出并进行测试，这一直是我们的计划，”他说。





“但现在就是这样了，在这一点上，政府已作出选择，我改变不了。”





在利瑟的讲话之前，澳大利亚原住民事务部长琳达 · 柏尼（Linda Burney）强调，原住民面对着更短的预期寿命、更高的监禁率以及在孩提时被带离原生家庭等问题。





“这些都是原住民之声如此重要的原因......”她说，“朱利安·利瑟需要向澳大利亚人民解释，为什么他的政党要剥夺澳大利亚民众在年底对走向体面生活的选择和投票。”





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