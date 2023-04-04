特斯拉被美陪审团要求支付前雇员470万 因其未能阻止种族骚扰

旧金山一个陪审团发现特斯拉未能防止严重的种族骚扰，命令这家电动汽车制造商向一名非裔前雇员支付约320万美元（约合470万澳元）。





原告欧文·迪亚兹（Owen Diaz）在2017年的诉讼中经过了为期一周的审判。在2021年，另一个陪审团将赔偿金额定位1.37亿美元。





在法官将赔偿金大幅减少至1500万美元后，他选择了对赔偿金进行重新审判。





迪亚兹表示，在他多次向经理抱怨特斯拉加州工厂的员工经常使用种族主义口号，并在墙上和工作区涂鸦纳粹标示、种族主义漫画和辱骂后，公司并没有采取任何行动。





陪审团周一裁定，曾在特斯拉担任电梯操作员的迪亚兹获得17.5万美元的精神损害赔偿，以及300万美元的惩罚性赔偿，以惩罚非法行为并预防同样的事件在未来持续发生。





特斯拉首席执行官马斯克（Elon Musk）在一条推文中表示，如果法官允许特斯拉在重审中引入新的证据，那么“判决结果（金额）将是零”。





“陪审团对他们所掌握的信息已经做到了最好。我尊重这个决定，”他说。





该公司表示，不会容忍工作场所的歧视，并认真对待工人的投诉。





迪亚兹的律师伯纳德·亚历山大（Bernard Alexander）在周五的结案陈词中敦促陪审员判出近1.6亿美元的赔偿金。同时向特斯拉和其他大公司发出一个信息，即他们将为未能解决歧视问题而承担责任。





“迪亚兹先生的世界观已经被永久地改变了。”亚历山大先生说。





特斯拉的律师亚历克斯·斯皮罗（Alex Spiro）反驳说，迪亚兹夸大了他的精神痛苦的说法，并认为他的律师未能证明特斯拉造成的任何严重的、长期的损害。





除了这一案件，特斯拉正面临着其他类似的指控，包括在非裔工人的未决集体诉讼中，容忍工厂和其他工作场所的种族歧视，加州民权机构的一个单独案件，以及涉及个别工人的多个案件。



