清明前夕 汽车雷达在无人墓园检测出“人”

清明节前，汽车雷达在荒芜的墓地检测到许多“人“。





在清明节（4月5日）之前，一名中国男子到墓地祭奠祖先。尽管墓园内并没有其他人，但汽车的雷达系统却检测到附近有许多人。





这段3月28日在辽宁省沈阳市拍摄到的视频显示，一辆理想L9（Li Auto L9）的屏幕显示有几个人在车辆周围行走、骑车，尽管当时并没有任何人在眼前。





据这位车主说，车辆的抬头显示器最初显示有影子在移动，引起了他的好奇心。然后他决定启动中央控制雷达，惊讶的是，屏幕上显示有几个人在他的车周围走动、骑车。





车主向汽车的技术部门报告了这个案例，后者表示需要调查后台数据。





3月29日，中国汽车制造商理想汽车的一名代表作出回应，将该事件归咎于传感和识别系统的偏差。





他们对因此造成的任何不便向车主表示歉意，并承诺今后将优化算法，加强汽车雷达的识别能力。





该代表还解释说，该车的雷达技术是基于激光雷达和视觉摄像头的融合，受限于目前市场上的传感器识别能力，在某些情况下可能会造成显示异常。他们正计划，在未来通过OTA算法的优化来提高雷达的识别能力。





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