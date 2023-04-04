SBS晚新闻（2023年4月4日）Play06:52SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.73MB) 连续十次加息后 澳洲储备银行4月暂停加息；医保欺诈和违规行为给澳洲带来巨额损失；生物安全官员在新州查获近40吨风险食品；Trove何去何从引发关注 澳洲政府宣布专项拨款。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORERBA四月暂停加息 维持3.6%现金利率生物安全官员在新州查获近40吨风险食品 包括龟肉、蛙肉拥有连谷歌都无法提供的答案 Trove到底是什么？澳大利亚医疗保障系统每年损失高达30亿澳元澳洲某地已有租金上限 有人希望看到它推广分享Latest podcast episodesSBS早新闻（4月5日）澳大利亚出于国家安全考虑禁止在政府设备上使用 TikTok澳联储四月暂停加息 今年还会加息吗？维州州长访华是否能为维州带来更多留学生？