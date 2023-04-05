全国天气大不同：一文尽知各州复活节天气情况

一道冷锋将席卷全国，澳大利亚南部部分地区可能会在今年复活节经历今年最冷的气温。





但在悉尼北部东海岸，长周末刚开始时，天气将阳光晴朗而温暖。



新州/首都领地

新州东海岸会在本周初经历潮湿天气，但预计会在长周末放晴。





由于西风将温暖的空气从澳洲中部吹到全国，预计悉尼北部地区在周五和周六将天气温暖，并大部分时间保持晴朗，最高气温将达到20多度。





气温将从周日开始下降，东北部可能会有几场阵雨。





但在新州内陆和首都领地，复活节气温将会骤降，东南部气温比平均水平低10度。





预计周日在Orange最高气温仅为11度，而Goulburn最高气温为13度，坎培拉最高气温为14度。





而今年第一个东海岸低压系统（ECL）可能正在新州附近形成，或将给新州部分地区带来超过100毫米的降雨。





最新预测此低压系统可能会在距离新州海岸很近的地方横过，预计会在周三带来大雨，但不太可能导致广泛的恶劣天气。



维州

气象局表示，一系列冷锋将在复活节抵达澳大利亚东南部地区。





冷锋将在周五、周六和周日给南澳州、维州、塔州和新州南部带来阵雨、强风和更冷的天气。





降雨预报显示，周末几乎整个维州都有阵雨。





在墨尔本，周五天气温暖但多雨，最高气温为24度。





但是冷锋带来的冷空气将使周六的气温降至19度，周日的气温进一步降至15度。





维州其它地区的气温在周日预计在4度到8度之间。



昆州

在周末的前半段，整个昆州的天气看来温暖而充满阳光。





布里斯班市中心、黄金海岸、阳光海岸和昆州中部海岸，在整个周末最高气温将徘徊在约30度。





到周日，东南沿海地区可能会有一两场阵雨，中部和西北部地区可能会有小阵雨。





但整体而言，昆州大部分地区在长周末期间都比较干燥少雨。



南澳州

南澳的天气也相当凉爽，特别是在周六和周日。





气象局表示，南澳的南部地区可能会出现今年为止最冷的气温。





阿德莱德在周六的最高气温预计将达到18度，而周末将是阴天，南部沿海地区很可能出现阵雨。



西澳州

周五预计西澳南半部特别凉爽，气温比4月份的平均气温低4至10度。





周五也有阵雨，主要在珀斯以南。





随着周末过去，清凉潮湿的天气将逐渐好转，只有南部海岸会有阵雨。





今年长周末期间，西澳北部几乎没有降雨或暴风雨，除了Kimberley东部。





但气温仍然甚高， Broome预计周六和周日的气温将达35度。



塔州

塔州在长周末预计将阴雨绵绵。周五将开始有阵雨，而在周末气温将骤降，潮湿天气持续。





霍巴特的夜间温度在周日将降至个位数，最高气温仅15度。



北领地

预计达尔文会有阵雨并可能出现风暴，周六的降雨量可能在0到20毫米之间。





但其它地区看起来大多阳光明媚，整个周末的气温在20多度到30多度之间。





整个北领地周五平均略暖，但在周末晚些时候将变为凉爽的天气。





到周日，Daly地区以南气温预计比正常温度低2到4度。





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