中国对澳大利亚禁止Tik Tok提出严正交涉

澳洲政府宣布，禁止政府工作人员在工作设备上使用Tik Tok应用程序。对此，中国政府向澳大利亚提出严正交涉。





中国外交部发言人毛宁昨晚在北京举行的每日新闻发布会上表示：





“我们注意到有关报道，已向澳大利亚方面提出了严正交涉。中方一贯主张，数据安全问题不应成为泛化国家安全概念、滥用国家力量、无理打压别国企业的工具。我们敦促澳大利亚方面切实遵守市场经济规则和公平竞争原则，为中国企业提供公平、透明、非歧视的营商环境。”





周二，澳洲总检察长德雷福斯（Mark Dreyfus）宣布他已根据情报和安全机构的建议采取行动，禁止在联邦部门和机构发放的设备上使用TikTok应用程序。





德雷福斯所在部门发布的指示指出，Tik Tok“对非公司的英联邦实体构成了重大的安全和隐私风险，因为该软件广泛收集用户数据，并暴露在与澳大利亚法律相冲突的外国政府的法外指示之下”。





德雷福斯已授权其部门的秘书发布一项强制性指令，禁止在英联邦部门及机构发放的设备上使用TikTok应用程序。





澳大利亚是“五眼”联盟中，继美国、英国、加拿大和新西兰之后禁止TikTok的最新国家。





法新社报道称，法国、荷兰和欧盟委员会也已采取类似的措施。





据研究估计，有700万澳大利亚人使用该应用程序，约占该国人口的四分之一。





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