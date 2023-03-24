TikTok首席执行官接受美国国会质询 难释议员疑虑

要点： TikTok全球每月活跃用户超过 10 亿；

一些政府已禁止官员在手机上安装TikTok；

许多人认为TikTok 对儿童影响力很大，需要加以控制，

TikTok 首席执行官周受资（Shou Zi Chew）于周四（3月23日）接受了美国国会议员的尖锐质询。这些议员认为这款中国所有的应用程序是中国共产党的“工具”，而且含可能危害儿童心理健康的内容，因而应该被禁止。





TikTok 首席执行官周受资周四出席了美国国会听证。面对越来越多的禁止TikTok的呼声，TikTok在过去一星期希望通过不同活动，让美国民众及参众两院相信该程序确实可创造经济价值、并支持言论自由。





在全球拥有超过 10 亿的月活跃用户的TikTok在正进行的听证会中一再受到抨击，没有议员提供任何支持。



不少人提出，需要控制该应用程序对美国儿童的影响。





民主党众议员卡斯特（Kathy Castor）在众议院能源和商业委员会听证会上表示：“TikTok本可以设计成将对孩子的伤害降到最低，但它却因为商业利益而做出了让儿童上瘾的决定。”





共和党和民主党的议员也提出了各种担忧，指程序或可能通过与中国政府共享数据而威胁美国国家安全。





同样在周四，英国出于安全考虑升级了对 TikTok 的禁令，禁止政府网络上的所有设备安装TikTok，而不仅仅是手机。与美国、加拿大、比利时和欧盟的做法看齐。



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TikTok的一位 发言人称此举是“错误引导”大众，又称这是基于对公司的根本误解。





TikTok 表示，它已花费超过 15 亿美元（22 亿澳元）用于名为“Project Texas”的严谨数据安全项目。该项目目前聘用近 1500 名全职员工，并与甲骨文公司签订了存储 TikTok 的美国用户数据的合同。





公司还表示，它严格筛选可能伤害儿童的内容。





然而，一众国会议员们认为 TikTok 的回应仍不够充分。





被问及 TikTok 为防止虚假信息传播所作的努力时，周受资表示公司正投放资源用于内容审核和人工智能，以限制此类内容。





Wedbush 分析师艾夫斯（Dan Ives）在推特上表示：“到目前为止，就 TikTok 首席执行官的证词，可以说是个‘迷你灾难’。现在是 TikTok 的关键时刻，它作为美中紧张局势的典型代表，国会议员有很多问题还没有得到足够具体的答案。”





委员会主席、共和党员罗杰斯（Cathy McMorris Rodgers）为听证会定下基调。她说：“TikTok 收集了几乎所有可以想像到的网络数据——从用户的位置到他们输入和复制的内容、用户与谁交谈，甚至到生物识别数据等等。”



罗杰斯说：“我们不相信 TikTok 会拥抱美国的价值观——自由、人权和创新等价值观。”她补充说中国共产党“能够使用（TikTok）作为操纵整个美国的工具。”





周受资在作证时提及自己的新加坡之根。他说：“我们不会应中国政府的要求宣传或删除内容。”





他又补充：“我们对委员会和所有用户的承诺是，我们将使（TikTok）不受任何政府的任何操纵。”



Ranking member Rep. Frank Pallone during the hearing on Thursday, 23 March 2023, in Washington DC. Source: AAP / Alex Brandon 资深民主党人、众议员帕隆（Frank Pallone）反驳了这一说法，他说：“你们将继续收集数据、继续出售数据...并继续在共产党的支持下。”





许多美国政界人士希望全面禁止 TikTok。TikTok 上周表示，拜登政府要求其中国持份者撇资，否则面临潜在禁令。





中国商务部周四在新闻发布会上表示：“……强制要求出售TikTok，将严重损害包括中国在内的各国投资者赴美投资者信心。如果消息属实，中方将坚决反对。”





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