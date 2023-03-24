“我爸的声音来自陌生的脸”：研究人员称长新冠恐导致“脸盲症”

美国达特茅斯学院的研究人员将面容失认症（prosopagnosia，即“脸盲症”）与COVID-19联系起来。





他们在研究报告中指出：“来自54名患有长新冠（Long COVID）的受访者的自我报告调查数据显示，大多数人报告了视觉识别能力和方向感的下降。”





“看来高度视力障碍在长新冠患者中并不少见。”





世界卫生组织（WHO）将长新冠定义为“初始感染三个月后继续或出现新的症状，这些症状至少持续两个月，没有其它可解释这些症状的病因”。





长新冠最常见的症状包括疲劳（疲倦）、呼吸短促以及记忆和注意力不集中（“脑雾”）。



该研究报告作者称，研究受访者之一安妮（作者没有在研究中提及安妮的姓氏）于2020年3月感染新冠，两周后重返工作岗位。





在她最初生病7周后，症状再度袭来，这一次她也感到迷失方向，“脸上有些不对劲”。





但直到6月她生病后第一次见到家人时，她才意识到自己无法认出父亲，也无法将他与叔叔区分开来。





“我父亲的声音从一个陌生人的脸上传出来，”她说。





根据面容失认症研究中心的数据，该疾病是一种神经系统疾病，会导致一个人无法认出家人、密友，甚至他们自己。





数据显示，估计每50人中就有1人受到该病症影响。去年，演员布拉德·皮特便称自己有“脸盲症”，他在无法认出一个人的脸时感到羞愧。





如果一个人患有面容失认症，他们将依靠非面部特征来识别一个人，例如他们的头发、衣服和声音。





面容失认症患者也很难跟上电视节目和电影的情节，因为他们无法记住角色。



该中心还指出，获得性面容失认症是指一个人在早年能够识别面孔后患上这种病症（例如安妮的情况），并且往往是由于头部外伤、中风或退行性疾病等脑损伤所致。





格里菲斯大学的研究人员发现，长新冠和慢性疲劳综合征患者的大脑结构也有类似的变化。





首席研究员萨帕利亚（Kiran Thapaliya）博士说，慢性疲劳综合征和长新冠患者的脑干功能障碍可能导致他们的神经系统、心肺呼吸症状和运动障碍。





达特茅斯学院的“脸盲症”研究涉及的其他受访者大都像安妮一样在视觉识别方面遇到困难，与此同时也受方向感降低所扰，其中20%的人在寻找回家的路时苦苦挣扎。





这些受访者还在努力识别物体、识别声音、记住电话号码、阅读和识别面孔。





识别面孔的麻烦也影响了安妮作为肖像画家的兼职工作。她说：“面孔就像我脑子里的水”，因为她发现很难记住它们。





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