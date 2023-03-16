美国要求TikTok中国母公司出售股权 否则将封禁该程序

要点： 几年来，白宫一直在考虑封禁TikTok；

白宫表示，若其中国母公司不出售该应用的股份，它可能会封禁该应用；

TikTok表示，撤资无助于防范国家安全问题。

据《华尔街日报》报道，拜登政府已要求TikTok的中国母公司剥离其在这一流行视频应用程序中的股份，否则该程序将面临美国的禁令。





此举将是美国官员和立法者最近采取的一系列措施中最引人注目的举措，他们担心TikTok的美国用户数据可能被传递给中国政府。





TikTok在美国拥有超过1亿用户。





白宫周三拒绝对此事置评。



TikTok发言人布鲁克·奥伯维特（Brooke Oberwetter）在给路透社的一份声明中说：“如果保护国家安全是目标，那么撤资并不能解决问题：所有权的变更不会对数据流或访问施加任何新的限制。”





TikTok首席执行官周受资将于下周出席美国国会。





美国的任何禁令都将面临重大的法律障碍。特朗普政府试图在2020年封禁TikTok，但因一系列法院裁决而受阻。





TikTok和美国财政部领导的美国外国投资委员会（CFIUS）已经就数据安全要求进行了两年多的谈判。



TikTok表示，它已经在严格的数据安全工作上花费了超过15亿美元（约合23亿澳元），并拒绝接受间谍指控。





《华尔街日报》称，CFIUS最近提出了出售股权要求。财政部发言人拒绝置评。





TikTok周三表示，“解决国家安全问题的最佳方式是对美国用户数据和系统进行透明的、基于美国的保护，并进行强有力的第三方监控、审查和验证”。





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