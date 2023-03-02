澳大利亚是否会禁止Tiktok？

TikTok could have a new owner for its US operations

TikTok could have a new owner for its US operations Source: AAP

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美国、加拿大、欧盟等近日相继宣将在政府设备上禁止使用中国社交软件 Tiktok。中国外交部对此做出了强烈回应。澳洲是否会效仿美加和欧盟禁止Tiktok？

在澳大利亚，此前已经有包括国防部和内政部在内的多个政府部门禁止其员工在工作设备上使用tiktok，但当被问到是否会在所有联邦机构推行禁令，联邦国库部长吉姆·查默斯给与否定。

但澳大利亚网络安全专家苏珊麦克莱恩表示，如果其他国家的政府有担心，那么澳大利亚也不应例外。她说：“我认为，如果有人真的知道他们在使用tictoks数据被收集被使用，还有这些数据可以反馈给中国共产党的事实的话，那么很多人会不用的，但 大家对此还没有很好的理解。而且我认为，如果美国政府、加拿大政府关注到这个程度，那么我们也应该非常认真地看待它。”

Tiktok新闻发言人告诉SBS记者，美国在12月未经任何审议就通过了对TikTok在联邦设备上的禁令，这是政治把戏。tiktok澳洲用户的信息隐私，只有有限的工程团队可以访问，无需担心。

Luke Franchina 在TikTok拥有 390 万粉丝。他说：“以前非常关心数据问题，但在社交媒体上，我认为有很多公司都在利用数据并出售这些数据。所以在我看来，TikTok , 也只是这样的一家公司，也在做这样的事。我认为很多数据已经都在那儿了，他们不从Tiktok获取也能从其他的地方购买到关于我的数据 。（点击播音键收听音频报道）

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