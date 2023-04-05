一些澳洲人在虚拟现实中遇到他们的伴侣 这将是约会的未来吗？

这篇报道提及性侵犯内容。





贾斯珀·万纳加罗恩（Jasper Wannajaroen）第一次遇到他的伴侣的方式和很多人一样：通过一群共同的朋友。





只是他们第一次见面的场景不是酒吧或晚宴，而是虚拟现实。





当他们开始在网上谈论彼此的共同兴趣，包括任天堂游戏、音乐制作和 3D 动画时，贾斯珀觉得他们之间的关系开始加深。





“我们都非常喜欢对方……（并且）有着真正的联系，”贾斯珀告诉 The Feed。





在通过彼此的虚拟形象交流几周后，艾登（Aidan）向贾斯珀提议出来约会。



Aidan (left) and Jasper (right) fell in love while interacting with each other in virtual avatar form. Source: Supplied “当他答应时，我真的很惊讶……我感觉到了火花。我说：‘好吧，我相信这可能真的有用’，”艾登回忆道。





18 岁的贾斯珀和 20 岁的艾登正在恋爱。 他们有时会见面——但相距 80 公里，而且日常也很忙，这意味着他们在虚拟现实中相处的时间会更多。





在虚拟世界中，他们可以约会、闲逛，甚至可以亲吻和拥抱。





“我们的关系已经处于最好的状态，”贾斯珀说。





“如果不是因为虚拟现实，我就不会遇到艾登……这是我们关系中最强大的东西。”



如何在虚拟现实中约会？

蒙纳士大学虚拟现实研究员凯特·克拉克（Kate Clark）表示，自从虚拟空间存在以来，浪漫关系就一直存在——包括在网络游戏中。





她说：“《魔兽世界》是一个非常出名的例子，在那里人们有很多浪漫的关系——有人还在那举行婚礼。”





虚拟现实，有时被称为听起来很时髦的“元宇宙”，为人们提供了一种更加身临其境的三维约会体验。





贾斯珀和艾登在一个名为 VRChat 的社交虚拟现实平台上认识，除此之外，还有很多其他平台，包括由 Meta、Sansar 和 NeosVR 运营的 Horizon Worlds。



Jasper (left) and Aidan have met in person and are officially dating. Source: Supplied 人们可以通过头盔和身体追踪器等特殊设备进入数以千计的虚拟世界，这些设备模仿人们的肢体语言，旨在让大脑误认为它处于现实世界中。





人们可以用虚拟形象与人交往，甚至可以参加模拟的典型约会活动——如虚拟博物馆之旅、Phoebe Bridgers 音乐会、绘画或夜总会。





贾斯珀说，他与艾登的虚拟现实约会通常包括一起玩游戏、看电影或只是闲逛。





“你可以在虚拟现实中打迷你高尔夫球、煮咖啡……可以做很多不同的事情，”他解释道。



VR nightclubs are popular spots for socialising, like Loner, which also operates real-life events in Melbourne. Source: YouTube / The Virtual Reality Show 一个熟为人知的虚拟夜店是Loner，它也在墨尔本举办现实生活中的俱乐部活动。在疫情封锁期间，Loner将其节目转移到VRChat上，并获得了狂热的追随者。





克拉克女士说，虚拟现实的感情联动才刚刚开始，因为这项技术仍然很昂贵，而且在澳大利亚还没有普及。 要获得完全身临其境的体验，人们需要拥有一个虚拟现实头盔，而且大多数售价超过 600 澳元。





“我想，一旦这项技术普及之后……虚拟现实环境中的浪漫关系将会增加，”她说。





“虚拟现实将成为我们约会时使用的技术集合的一部分……比如约会应用程序和社交媒体。”



Kate Clark is researching VR at Monash University. Source: SBS

可以在虚拟现实中亲密接触吗？

在虚拟现实中，接吻、拥抱甚至性行为都是可能的。许多用户报告说，当他们的虚拟形象在虚拟现实中被触摸时，即使他们的伴侣可能在世界另一端，他们身体也会有感觉。而这和他们使用的硬件没有任何关系。





“在虚拟现实中，我可以感受到很多东西，”贾斯珀 说。





“在虚拟现实中接吻确实感觉像自然接吻……我和艾登也有这种感觉，他总是拥抱我，我们彼此亲吻。”



Left: Aidan (left) and Jasper's (right) virtual avatars embracing in VR. Right: Jasper miming the embrace in real life. Source: SBS 对此，克拉克说，这要归因于一种被称为幻象感的心理现象。





“幻象感实际上与幻肢非常相似......因为被截肢的肢体......是你身体的一部分，是你这个人的一部分，是你在世界上如何移动的一部分，”她说。





“从本质上讲，人们可以从他们的虚拟形象获得同样的感觉。”





然而，克拉克说，这种感觉是一种与现实生活中被触摸不同的体验。





“即使你感受到身体感觉，但它还是有别于现实生活中的身体感觉。”







艾登过去常常有幻象感，但随着他在虚拟现实中呆的时间越来越多，最终失去了这种感觉。





他说：“贾斯珀的幻象感比我更强，对此我并不介意。因为他很开心，和我一起有这种感觉，这也让我很高兴。”





随着硬件公司开发触感套装等技术，虚拟现实将变得更加真实。 这些全身套装通过电振动为用户提供身体感觉。





同时，远程性爱使虚拟性爱成为可能。



Tech companies are developing haptic suits like this one by bHaptics, which enables users to feel touch in VR. Source: Getty / Alex Wong

虚拟现实约会有什么风险？

澳大利亚网络安全监管机构（eSafety）专员朱莉 · 英曼 · 格兰特 （Julie Inman Grant）敦促那些在虚拟现实中寻求爱情的人保持谨慎。





格兰特告诉 The Feed：“在线约会服务帮助数百万澳大利亚成年人在大海中寻找浪漫之针，并以前所未有的方式探索彼此的兼容。”





“但与所有让陌生人网上见面和交流的网络平台一样，危险确实存在，尤其是对女性而言。”





她说在线约会的风险可能会在虚拟环境中加剧。





“一段时间以来，我们一直在警告, 在沉浸式环境中发生虚拟性侵犯的可能性，并且我们知道海外有关这些类型侵犯的报道。”





克拉克表示，虚拟现实中的性侵犯与现实生活中的性侵犯一样普遍。





“最早的案例之一是在 2016 年，当时一名女子被猥亵。就在去年，Meta 的 Horizon Worlds 也发生了一起案例，一名研究人员在其中一个元宇宙空间中遭到性侵，”她说。





数字监管机构拥有涵盖早期“元宇宙”服务的监管权力，例如 Horizon Worlds、VRChat、Roblox 和 Fortnite。





格兰特表示，随着沉浸式技术变得更加普及，监管机构正在积极考虑保护用户安全。





“我们对那些在沉浸式网络环境中约会的人的建议，与我们对那些使用更常见的在线约会应用程序和服务的人的建议相同：不要使用真实姓名，花时间去了解与你交谈的人，只有当你真正信任他们时才将他们添加为社交媒体上的好友。”





“如果你决定亲自见面，请选择公共场所，并告诉朋友你去了哪里。最重要的是要相信自己的直觉——如果感觉情况不对，那很可能就是真的不对。”





如果您或您认识的人受到性侵犯的影响，请致电1800 737 732或访问1800RESPECT.org.au。在紧急情况下，请拨打000。





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