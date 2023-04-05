从泰拳到太极拳：西人体育老师从太极训练中获得“平静与愉悦”

在2023年墨尔本博士山新春嘉年华的集体太极扇表演中，一张白人面孔吸引了观众的目光。但见他动作纯熟沉稳、神态气定神闲，超高完成度的演出博得了满堂喝彩。





这位演出中被华人环绕的唯一西人名叫Joel Octigan，目前在墨尔本某公立中学担任体育老师。





他对SBS普通话说，自己十分享受太极之美，也从练习太极拳中收获了“平静与愉悦”。



Joel在博士山新春嘉年华上表演太极扇。 Source: SBS / Lorien Chen

奶爸带娃 意外与太极结缘

热爱运动并以此为业的Joel，此前曾经是一名泰拳选手，“也打过职业比赛”。





谈及与太极结缘的契机，他表示，一切都是因为在博士山公园带娃。





Joel的太太周五到周日需要工作，于是这几天带娃的任务就落在了这位奶爸的肩上。他时常在上午带着孩子来博士山公园玩耍，而在此固定训练的博士山太极队引起了他的注意。





他说：“我就自然而然地看他们练，然后就在心中琢磨这些动作，后来会在他们队伍后面跟着做这个、做那个。”



Joel和儿子Jonathan。正因周末带娃，Joel才会遇到博士山太极队，与太极拳结缘。 Source: SBS / Yuye Lu 就这么跟练数月后，一名太极队成员邀请Joel正式加入，他欣然答应了。





虽然Joel完全不会说中文，但他觉得语言不通对自己来说不算什么挑战，恰恰相反，自己挺享受这种“话不多说直接练”的状态。





“我在学校当老师，整天都在说话，说得太多了，然后带娃的时候，我也说很多话。在太极队，我不需要和任何人说话，反正也不会讲中文，”他笑谈。





“但另一方面，我还是挺想探索、了解更多（中国）文化的。”





博士山太极队的其他成员对Joel的加入都表示欢迎，并对他短短数月的练习成果称赞不已。





太极队创始人王建军女士说：“就是在这里首屈一指的。在我们这个队里边来说，特别是在外国友人中间，他是属于Number One啊。”



王女士教Joel舞太极剑。 Source: SBS / Yuye Lu

太极像是一种“动态冥想”

泰拳与太极之间的差异极大，由快到慢、由直接发力到“以柔克刚”，曾经的拳击手Joel评价自己仍是太极“新手”。





他说：“我觉得我已经相当快地掌握了动作，但姿势却不对。真正的内行人看到我就会说，‘好吧，他还不是一个大师’。”



Joel练习太极拳时，Jonathan会紧紧跟着他。太极队的成员们都对Jonathan非常熟悉，会帮Joel一起照看孩子。 Source: SBS / Yuye Lu 练习数月，他逐渐感受到太极拳更注重的是“精神层面”。





“很多人看到太极拳就觉得，它动作这么慢，好像是一种老年人的运动。但对我来说，我认为（锻炼的）是精神层面或心态方面。”





“这很像是瑜伽、冥想或是正念，我会把太极描述为‘动态冥想’，同时有武术的元素，还有一些舞蹈元素。”





他表示，与其它锻炼形式相比，太极“明显速度比较慢，但你需要关注更多内心层面，注意动作和姿势，并调整好你的呼吸”。





Joel将太极与瑜伽相较，认为二者都属于“慢运动”且均需平衡且同时关注身与心。从健身的角度来看，练习太极需要“平衡协调能力和肌肉耐力”，同时还需要集中注意力，让身心共同得到训练。



此时，语言不通反而给他带来了内心的平静。





“我很喜欢练太极给我带来的正念方面的锻炼。当我来到这里时，即使我是在带娃，但这对我来说可以说是真正的休息、放松，因为在这里我没有要跟任何人交谈的压力。”



“给太极一个机会”

爱上太极后，Joel也希望更多人加入练习太极的行列：“听起来有点像老生常谈，但任何感兴趣的朋友真的只需要上手试一试。”





“特别是精神层面的锻炼效果。我想说，‘给它一个机会’，看看练太极之后你的感觉如何。”



博士山太极队大家庭。 Source: SBS / Yuye Lu 谈及太极的推广，他再次将这一运动与瑜伽作比。





“我喜欢把它比作有一点舞蹈元素的瑜伽。瑜伽现在是如此地商业化、如此地受欢迎，但可能二三十年前并不是这样的。我认为太极拳正在向这个方向发展。”





“我不知道这样对太极艺术是不是一件好事，但我认为我看到了它在某种程度上的潜力。”





“也许无法像瑜伽那样流行，但作为一种锻炼方式能逐渐走入大众视野，在学校和工作单位变得更受欢迎。”





王建军女士介绍说，博士山太极队创建之初成员不足十人，而如今规模壮大至近两百人，其中华人占比约50%，而毫无华裔背景的成员约占5%。





“华人华侨相对比例大一些。我们这里成员来来去去的，有些人搬家了、工作忙了就不来了，但起码有1%的没有华人血统的成员是一直在坚守，”王女士说。





“18、19年的时候，我们有印度的学员，还有德国的，还有来自其他国家的成员。所以我们中国的太极拳文化在这里发展，确实吸引了不少（各国的）朋友。”



王女士表示，博士山太极队中毫无华裔背景的成员约占5%左右。 Source: SBS / Yuye Lu 博士山太极队成员高勉说：“我非常喜欢他们来参加我们的（练习）队伍，我觉得中华文化在世界各地在发扬壮大。”



异国他乡练太极 聊解乡愁

周末上午固定的太极训练，不仅让更多国际友人了解太极文化，也逐渐成为许多新老移民的“心灵港湾”。





被成员们亲切地称为“徐师父”的徐山海老先生说：“我来到澳洲十几年了，在博士山打太极七年左右。这里大家都很和睦。”





“年纪大了练练太极，精神好些，也不容易跌倒、受伤。”



被成员们亲切地称为“徐师父”的徐山海老先生。 Source: SBS / Yuye Lu 太极队成员盖世伟对SBS普通话说：“我一开始来到澳洲、来到异国他乡，就是有一种孤单、寂寞（的感觉）。但来到这里以后，我们找到了共同语言，找到了我们熟悉的太极拳，就不感觉孤单、陌生了，这是我的一个切身感受。”





“我们原来都不曾相识，因为对太极有共同的这个爱好，所以大家走到了一起，都是很自愿自觉地来到这片场地……每天坚持晨练，已经是我们日常生活当中不可缺少的一项内容。”





他表示，“每一个民族都有它特色的一些传统文化”，太极文化在中国传承广、深受喜爱，他也希望更多人能够“了解太极文化，受益于太极给我们带来的健康和快乐”。





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