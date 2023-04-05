特朗普被控在2016年竞选时违反选举法 特朗普拒绝认罪

昨天，在纽约的历史性庭审中，美国前总统特朗普（Donald Trump）对34项伪造商业记录的重罪指控拒不认罪。检察官指控其在2016年美国大选前精心策划向两名女性支付“封口费”，以压制她们对外公布他与她们的性接触。





作为首位面临刑事指控额现任或前任美国总统，特朗普被曼哈顿的检察官指控伪造商业记录，以掩盖他在2016年成功竞选期间违反选举法的事实。





两名女性是成人电影女演员斯托米·丹尼尔斯（Stormy Daniels）和前花花公子（Playboy）杂志模特凯伦·麦克道格（Karen McDougal）。





特朗普身穿深蓝色西装，打着红色领带，在律师的陪同下，双手合十，坐在辩护席上，态度低调。





“无罪，”今年76岁的特朗普在被问及他如何认罪时这样说。



特朗普面对34项指控拒不认罪。EPA/JUSTIN LANE 作为2024年共和党提名竞选的领跑者，当法官问他是否理解某项权利时，特朗普用“是”（Yes）来回答。一次，法官将手放在他的耳朵上，似乎是为了提醒他回答。





检察官克里斯·康罗伊（Chris Conroy）表示： “被告唐纳德·J·特朗普伪造了纽约的商业记录，以掩盖其破坏2016年总统选举完整性的非法阴谋，以及其他违反选举法的行为。”





虽然在纽约伪造商业记录本身是一项轻罪，可判处不超过一年的监禁，但如果是为了推进或掩盖另一项罪行，如违反选举法，则将上升为重罪，最高可判处四年监禁。





检察官在提审时表示，特朗普在社交媒体上发表了一系列威胁性的帖子。其中有一条表示，如果他被起诉，就进行“死亡和毁灭”威胁。法官要求双方“不要发表可能煽动暴力或民间动乱的言论”。





特朗普在进入法庭时，以及约一小时后离开时都没有说什么。





随后，他飞回佛罗里达州的家中，他的办公室说他将在周二晚上8点15分（北京时间周三0点15分）发表讲话。





当天早些时候，特朗普在社交媒体上发帖：“（我）正在前往曼哈顿下城，法院大楼。看上去很惊险——哇，他们要逮捕我了。不敢相信这发生在美国。”





大法官胡安·梅坎（Juan Merchan）将下一次听证会定在12月4日。法律专家表示，可能一年内审判都不会开始，起诉甚至定罪都不会在法律上阻止特朗普竞选总统。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



