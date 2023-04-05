刑期13年 西澳女孩失踪案犯人被判决

绑架四岁的西澳Cleo Smith并将其囚禁在家中18天的男子被判处13年零6个月监禁。





今天，珀斯地区法院首席法官瓦格（Julie Wager）作出判决，Cleo的双亲艾莉·史密斯（Ellie Smith）和杰克·格利登（Jake Gliddon）在法庭上听取了判决结果。





2021年10月16日晚，Cleo正与父母和妹妹在西澳一偏远沿海地区的Quobba Blowholes营地露营。37岁的特伦斯·凯利（Terence Kelly）将正睡在父母和妹妹身边的Cleo抢走。





Cleo的失踪迅速成为头条，并引发了澳大利亚历史上最大的失踪人口调查之一，侦探们在近三周后将Cleo从凯利位于Carnarvon的家中救出。



Cleo的失踪引发了全澳最大的人口失踪调查之一。 Source: AAP / AAP Image/Richard Wainwright 2022年1月，凯利对绑架Cleo的单一指控表示认罪，他将必须在监狱中呆满至少11年零6个月，才有资格获得假释。





瓦格表示，在Cleo被囚禁期间，她大部分时间都是独自一人。凯利改装了门把手，使房间从外面锁上，Cleo则被锁在卧室里。





“你在浴室里大声地放着收音机，用以掩盖Cleo发出的任何声音。她在广播中听到了自己的名字，她说了人们在说她的名字。”瓦格在庭上说。





凯利在被捕后告诉警方，他“有几次对Cleo粗暴”，并在Cleo“霸道”地要求吃巧克力时变得很生气，但他声称他想确保孩子呆得“舒服”。





他说：“我，你知道，想抱住她，但我知道这是不对的。”





法院指定的精神病学家，发现凯利有严重的人格障碍。他渴望拥有自己的家庭，包括一个可以任他“打扮、玩耍和相处”的小女孩。





在绑架Cleo之前，他已经创建了一个幻想中的家庭，并为每个人建立了Facebook档案。





在Cleo被绑架的当晚，凯利决定前往Quobba Blowholes营地寻找可偷走的东西，当时他正在吸食甲基苯丙胺（冰毒）。





当他窥见Cleo家庭的帐篷时，他看到正在熟睡的Cleo，于是冲动地决定带走她，将她和睡袋绑在他汽车前座上，通过土路返回镇上。





瓦格表示，Cleo和她的家人将永久地受到事件的影响，并描述了18天里她父母遭受的痛苦和折磨。



Cleo失踪后，她的母亲和继父请求将孩子还给他们。 Source: AAP / AAP Image 法官承认凯利动荡的成长经历、在母亲的妊娠期就被迫暴露在毒品和酒精中，以及被暴力包围的生活是导致其犯罪的原因，并在此基础上减轻处罚。





她说：“我完全接受你的人格障碍是由你的成长环境以及你小时候被剥夺的东西造成的。”





“很难有可与之相比的情况。”





绑架案发生后的几个小时内，警方启动了西澳最大的搜索行动之一，在荒凉的地形、崎岖的悬崖和汹涌的大海中搜寻。





最终，数据分析将侦探们引向了Cleo和她的绑架者的位置。





2021年11月3日星期三凌晨1点左右，警方冲进凯利位于Carnarvon的复式公寓，发现这个女孩独自在卧室里玩玩具车。





她被关的地点离她家只有几公里，离她被绑架的露营地以南约一小时车程。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



