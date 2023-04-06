某大超市“十字包”紧急回收：内含危险“外来物质”

澳新食品标准局发布公告称，本地其中一间大型超市所出售的“十字包”含有危险“外来物质”，需要紧急进行回收。

如何做香甜味美的「十字包」？

复活节的标志性点心“十字包”。 Credit: Flickr/ avlxyz (CC BY-NC-SA 2.0)

澳新食品标准局 (Food Standards Australia New Zealand; FSANZ)
新州食品监管局 (NSW Food Authority)
本周三 (4 月 5 日) 发布回收通知，宣布回收一批由大型超市 Woolworths 出售的“十字包”（Hot Cross Buns）。

“十字包”是复活节标志性食品之一。

涉事产品分别为 Woolworths 六件装果味十字包（6pk Fruit Hot Cross Buns）及九件装果味迷你十字包（9pk Fruit Hot Cross Mini），最佳食用日期为 2023 年 4 月 5 日，并仅在新州 Dural 的分店出售。
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涉及紧急回收的 Woolworths“十字包”产品。 Source: Supplied / Food Standards Australia New Zealand
当局指出，涉事产品含有外来物质（金属），消费者一旦误食可能会感染疾病或导致受伤。

当局强调，有问题产品仅涉及在上述分店出售的十字包产品，且其它最佳食用日期批次的同款产品不受影响。

民众若已食用有关产品并对个人健康感到忧虑，应尽快接受专业医护人员检查。同时，受影响消费者也应携同产品前往零售店铺索取全额退款。

消费者可致电 Woolworths 超市查询详情，电话：1800 103 515。

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Published 6 April 2023 2:00pm
By Winmas Yu
Source: SBS
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