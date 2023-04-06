4月4日储备银行最新一次的月度会议决定本月暂停加息，这是此前连续十次加息后的首度暂停，在此期间，澳大利亚的官方现金利率已经从0.1%上升到了3.6%。





储备银行行长菲利浦·洛伊（PhilipLowe）在声明中说，这是考虑到最新的通胀数据，认为通胀已经见顶，且此前多次加息的效果尚未全部显现。





洛伊说：“董事会做出了本月维持利率不变的决定，以提供更多时间来评估迄今为止的加息影响和经济前景。”





但他在宣布暂停加息次日举行的全国新闻俱乐部上表示，此举不应被理解为现金利率已到达峰值。





他说：“事实上，董事会预计很可能需要进一步收紧货币政策，以便在合理的时间框架内将通胀恢复到目标值。”



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SBS通讯员魏睿昊分析，暂停加息的举动可谓“水到渠成”。





他指出核心原因是通胀数据出现下行：“最新公布的这一份单月通胀数据比市场预期的要低不少，已经跌到7%以下，而且如果追溯过去三到四个月的整个过程，可以看到一个比较明显的下行趋势，那么这给到澳大利亚央行一个非常重要的信息。”





根据澳大利亚统计局（ABS）在上周最新发布的月度通胀数据，在截至2月份的12个月中，澳大利亚消费者价格指数（CPI）上涨6.8%，低于1月份的7.4%。



LISTEN TO 【澳洲经济观察】RBA暂停加息 对澳洲房价意味着什么？ SBS Chinese 06/04/2023 12:25 Play

魏睿昊提到，此前推高通胀的货物类和商品类的价格下跌也很明显。





他补充说：“另外一方面就是整个经济下行的信息或者下行趋势也越来越明显，那么，一旦经济开始下行的话，肯定会出现比如说就业市场紧张的情况可能会逐渐缓解，这对通胀的放缓或压力的减小也有一些帮助。”





此外，近期一些突发事件也可能是这一决定的促进因素。





“主要还是之前从硅谷银行破产开始，到瑞士信贷也开始出现了问题，这一些东西给金融市场带来了极大冲击，事实上是进一步地严重打击了很多投资人和市场的信心，包括消费者和企业的信心。”



短期内房价仍由供需决定

暂停加息的决定不仅受到大流行期间积累了大量债务的大小企业的欢迎，也受到数百万抵押贷款持有人的欢迎。





谈及现金利率与房价走势的关系，魏睿昊表示，尽管从中长期来说，暂停加息不是一个坏消息，但决定房价走势的核心要素还是供给关系。





他认为：“之前的疫情影响，再加上过去一年连续加息对市场的打击等等各种不利因素，整个澳大利亚市场上的地产开发量是比较小的。”





“大量移民开始重新进入澳大利亚，而建筑业或者新的房屋供给显然是没有跟上的，这样的过程中，我觉得房地产一些中长期的供给问题和供需不平衡的问题正在释放，那么这个可能才是对房价形成真正的支撑的（因素）。”





他列举3月澳大利亚房价微涨的例子，足见短期影响房价的根本因素还是供需关系，因当时并没有很强的暂停加息预期。





房地产咨询公司CoreLogic最新公布的数据显示，全国房屋价值指数（HVI）在三月上升0.6%，这是房价自去年四月即现金利率进入加息周期以来，首次出现月度环比上升。





此外，从短期来说，储备银行并不排除仍将加息，而十次连续加息对于房贷持有者的影响尚未全部传导。





魏睿昊分析说：“即使不再加息，之前几个月加息到房贷的这个传导是需要时间的，而且还有更多人逐渐从固定利率出来到浮动利率，面临着支付的利息成本一下子暴增，这个过程还没有完全消化掉，也就是说，之前加息对房地产市场的影响还没有百分之百地消化。”





金融比较网站Canstar表示，过去十个月间现金利率累计上升3.5%，这对一笔50万澳元、三十年期的房屋抵押贷款意味着月还款额增加了约1051澳元。



未来加息节奏或将如何？

储备银行行长洛伊在4月5日的全国新闻记者俱乐部发言中说，谨慎起见，储备银行董事会用更多时间来评估已经实施的多次加息的效果。





而魏睿昊也依然保持其此前的预判，即储备银行会根据逐月公布的最新通胀和就业数据来决定加息途径。





他说：“未来加息节奏的话，有一个比较肯定的就是，RBA距离彻底结束（加息）不远，不排除再也不加息了，在未来的一到两个季度，还是有重新开启加息的可能性。”





“我们要看未来几个月通胀的数据，我们要看未来几个月就业市场的数据、未来几个月整个经济的运行。”





“与此同时，大家也要考虑一些实际的因素，也要关注非澳大利亚的其他主要经济体的经济情况和货币政策，如果更多的主要经济体放缓或者停止加息，这会让澳大利亚央行更容易停止加息。”





储备银行将收到统计局三月季度通胀数据，并在五月的下次会议前更新其内部经济预测。





（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



