习近平希望乌克兰重启和谈 各国领导人敦促习推动俄罗斯结束战争

要点 西方领导人敦促中国领导人习近平帮助说服俄罗斯停止战争；

一位外交人士称，中国准备与法国合作，努力推动谈判；

巴赫穆特的战斗仍在继续，同时在俄罗斯控制的地区有平民丧生。

乌克兰和俄罗斯军队在饱受摧残的东部城市巴赫穆特作战，已成为基辅反抗的象征，而据报道，乌克兰对俄罗斯控制地区的炮击造成七名平民死亡。





驻扎在巴赫穆特城外战壕里的乌克兰士兵说，一旦天气好转，他们已经准备好发动期待已久的反攻。





在其他地方，其他乌克兰新兵为新的战斗任务进行了艰苦的训练。





在北京，法国总统伊曼纽尔·马克龙 (Emmanuel Macron) 和欧盟主席乌尔苏拉·冯德莱恩 (Ursula von der Leyen) 敦促中国领导人习近平利用其影响力说服俄罗斯停止战争，回到谈判桌旁。这场战争现已进入第14个月。





习近平回应说：“中国主张和谈，寻求政治解决方案。” 习近平曾试图将中国定位为潜在的调解人，但被西方视为偏爱俄罗斯。



冯德莱恩说，习近平表示愿意与乌克兰总统沃洛德米尔·泽连斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 交谈。





一位法国外交人士后来表示，中国准备与法国合作，努力推动谈判。





去年，俄罗斯和乌克兰代表团之间的和平谈判破裂。





基辅声称只有停止入侵并撤出部队，他们才有可能继续谈判。





莫斯科的立场不太明确，尽管普京声称北京在3月公布的12条和平计划可以作为结束战争的基础。



弗拉基米尔·普京曾表示，北京在三月份公布的12条和平计划可以用作结束乌克兰战争的基础。 Source: AAP / Gavriil Grigorov 俄罗斯塔斯社说，在俄罗斯控制的顿涅茨克，炮弹击中停车场，造成四名平民死亡，另有六人受伤。





俄新社报道称，顿涅茨克东北部利西尚斯克的一个公共汽车站发生爆炸，造成三人死亡。





路透社无法独立核实这些报道。





事实证明，巴赫穆特是顿涅茨克省东部最后一批尚未落入莫斯科的城市中心之一，争夺巴赫穆特的战斗是俄罗斯入侵中最血腥的战役之一。





“（战斗）正在街上进行，敌人包围城市的企图失败了。我们的指挥部完全控制了局势，” 泽连斯基的高级顾问安德里·耶尔马克 (Andriy Yermak) 说。



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俄罗斯私人瓦格纳民兵领导人叶夫根尼·普里戈津 (Yevgeny Prigozhin) 说，该市西部的战斗仍在继续。





他在自己的社交媒体Telegram频道上说：“必须明确地说敌人不会去任何地方。”





普里戈津经常抱怨他在巴赫穆特的战斗人员缺少弹药。





相反，乌克兰边防警卫列夫科·斯泰克 (Levko Stek) 在爆炸中的视频片段中说，乌克兰军队没有感觉到俄罗斯方面有任何 “弹药饥饿”。



