普京已经暂停了俄罗斯在一项关键核条约中的职责，这对世界意味着什么？

Key Points 弗拉基米尔·普京总统说，俄罗斯正在暂停其在与华盛顿签订的《削减战略武器条约》中的作用。

专家们说，虽然这对限制核库存的努力是一个打击，但它并没有立即加剧战争的风险。

美国前总统奥巴马在2010年与俄罗斯当时的总统德米特里·梅德韦杰夫签署了该协议。

专家们说，俄罗斯从一项关键的军备控制条约中退缩，是对限制核库存努力的打击，但是并没有立即加剧核战争的风险。





他们补充说，弗拉基米尔·普京总统（Vladimir Putin）宣布停止在《新削减战略武器条约》下的合作，应被理解为在乌克兰与俄罗斯的入侵作斗争时，对向其提供武器和资金的西方国家施加压力的又一次尝试。





美国前总统巴拉克·奥巴马（Barack Obama）在2010年与俄罗斯当时的总统德米特里·梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）签署了该协议，美国将其视为与克里姆林宫关系更友好的一部分。





在2021年续约后，它将持续到2026年。



美国总统乔·拜登在华沙的皇家城堡花园发表讲话，纪念俄罗斯最新入侵乌克兰一周年。 Source: AAP / Evan Vucci 该协议限制前冷战对手各自最多部署1550枚进攻性战略弹头，比2002年设定的限额减少了约30%，并限制了800个发射器和轰炸机。





普京先生对身为政治精英的听众说，虽然俄罗斯正在退出条约，但它实际上并没有撕毁该协议。



专家们怎么看？

巴黎智库战略研究基金会（FRS）的埃马纽埃尔·梅特（Emmanuelle Maitre）说：“新裁武条约没有死，但它处于诱导性昏迷状态。”





她告诉法新社：“这种条约是在政治意愿的基础上运作的，而显然现在已经没有了。”





虽然普京是破坏军备控制和反扩散努力的最新领导人，但他并不是第一个。





2002年，在乔治·W·布什总统的领导下，美国在30年后退出了《反弹道导弹条约（ABM）》。



在特朗普担任总统期间，美国退出了伊朗核协议、关于空中监视的开放天空协议以及《中程核力量条约（INF）》。





前外交官、现任法国促进核裁军协会（IDN）副主席马克·菲诺（Marc Finaud）说，“我们不应该过分渲染”普京的举动。





他告诉法新社：“这是向美国和北约施压的一种方式，也是不断发出侵略性威胁的不变战略的一部分。”





“但这并不是一个战略上的巨大变化。俄罗斯的理论仍然是一样的。"



试图“维持低水平的恐惧”

自俄罗斯最新一次入侵乌克兰之初，普京就暗示可能使用核武器，在西方国家首都引发了热烈的抗议。





梅特说：“你可以感觉到，他需要定期提出这个问题，以满足他的合法性，并在西方国家保持低水平的恐惧。”





但是，“这并不意味着俄罗斯打算增加其武库”。



《新削减战略武器条约》陷入困境已经有一段时间了，主要是因为检查问题，在COVID-19大流行期间，检查被停止了。





美国总统拜登曾试图恢复控制访问，但没能成功。





美国国际安全智囊团Soufan集团的研究主管科林·克拉克（Colin Clarke）说：“除了条约的范围之外，俄罗斯暂停《新削减战略武器条约》的做法，证明了莫斯科和华盛顿之间的关系恶化得多么严重。”





他说，星期二的举动只是美俄关系“维持生命”的最新表现。



梅特称，虽然普京可能并不打算对俄罗斯进行战略重置，但华盛顿政治机构中的一些人可能将暂停核试验作为重组美国核武库的机会，并可能在未来几年增加核武库。





分析家们说，在一个美俄核垄断已经成为遥远记忆的世界里，这一宣布也可能产生更深远的影响。





克拉克说：“鉴于伊朗正朝着获得核武器的方向稳步前进，核扩散的状况和日益增长的不稳定性应该引起全世界决策者的关注。”



有人说，核裁军的‘’压力非常大”

同时，一些观察家希望，对核库存的担忧重燃，可能会给核裁军的运动者带来新的动力。





马克·菲诺说：“这可能会促使人们为支持多边谈判而施加非常强大的压力。”





更重要的是，中国作为一个正在崛起的核大国，已经变得更加自信。



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美国智库卡内基国际和平基金会的詹姆斯·阿克顿（James Acton）说：“即使在《新削减战略武器条约》消亡之前，中国、俄罗斯和美国之间的三方军备竞赛也在进行中。





他说，对《新削减战略武器条约》的打击 “可能会加速这种竞争”，但这也将取决于俄罗斯在暂停期间是否继续尊重该条约的规定。





俄罗斯周二表示，尽管暂停，它将继续遵守核条约的限制。



