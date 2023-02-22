普京宣布退出《新削减战略武器条约》 引发核危机担忧

在“闪电式”的乌克兰之行后，美国总统拜登（Joe Biden）宣布，美国及其盟友将对乌克兰提供“坚持不懈”的支持。





“一年了，这场战争一年了。普京（Vladimir Putin）不再怀疑我们同盟的力量，但他仍然怀疑我们的信念。他怀疑我们的持久能力。他怀疑我们对乌克兰的持续支持。他怀疑北约是否能保持统一。但他不应该有任何怀疑，我们对乌克兰的支持不会动摇。北约不会分裂，我们也不会疲倦。普京总统对土地和权力的疯狂欲望将会失败，而乌克兰人民对自己国家的热爱将会胜利。”





拜登随后声称，俄罗斯总统普京正试图重建苏联帝国。





“我们今天又看到了波兰人民和整个欧洲人民几十年来看到的情况：专制者的胃口不能被安抚，他们必须被反对。专制者只懂一个词：不，不，不。不，你不能夺走我的国家。不，你不能夺走我的自由。不，你不会夺走我的未来。今晚我将重复我去年在这个地方说过的话：一个一心想要重建帝国的独裁者永远无法抑制人民对自由的热爱。残暴永远不会磨灭自由者的意志。而乌克兰永远不会是俄罗斯的胜利。永远不会。”





拜登的讲话是在他对基辅的访问后的第二天发表的，他在那里会见了乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）。





President Joe Biden walks with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy at St. Michaels Golden-Domed Cathedral on a surprise visit, Monday, Feb. 20, 2023, in Kyiv. (AP Photo/ Evan Vucci) Source: AP / Evan Vucci/AP



乌克兰的冲突——这场二战以来欧洲最重大的战争——已经造成数万人死亡，破坏了乌克兰的基础设施系统，对全球经济造成损害。





白宫强调，战争在短期内没有明确的结局，当地的局势已经变得越来越复杂。





此前，俄罗斯总统普京宣布，莫斯科将暂停其对《新削减战略武器条约（START）》的参与。这是俄罗斯与美国之间仅存的核军备控制条约。在与华盛顿因乌克兰战争而出现的紧张关系中，莫斯科急剧提高了警惕。





普京在解释他暂停俄罗斯方面在《削减战略武器条约》的义务的决定时，指责美国及其北约盟国公开宣称在乌克兰击败俄罗斯的目标。





“他们想给我们造成战略上的失败，并试图进入我们的核设施。在这方面，我今天不得不宣布，俄罗斯将暂停参加《削减战略武器条约》。我重申，我们不是退出该条约，不是，我们是暂停参与。“





普京表示，如果美国恢复核武器试验，俄罗斯应随时准备采取类似措施——此举意味着将结束自冷战时期以来实施的全球核武器试验禁令。





“我们知道所有的来龙去脉，我们知道美国某些类型核武器的战斗使用保证期正在到期。而在这方面，我们确切地知道，华盛顿的一些政客已经在考虑对其核武器进行自然试验的可能性，包括考虑到美国正在开发新型核武器的事实。有这样的信息。在这种情况下，俄罗斯国防部和俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）必须确保为测试俄罗斯核武器做好准备。当然，我们不会第一个这样做。但是，如果美国进行试验，那么我们也会。”





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北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）说，他对普京的这一决定感到 “遗憾“。





“我对俄罗斯今天决定暂停参加《削减战略武器条约》感到遗憾。在过去几年里，俄罗斯违反了关键的军备控制协议。随着今天关于《条约》的决定，整个军备控制架构已经不复存在。我强烈鼓励俄罗斯重新考虑其决定，并尊重现有的协议。”





本月早些时候，北约曾呼吁俄罗斯尊重该条约，并敦促莫斯科允许恢复对军事地点的实地检查。





俄罗斯和美国在2010年签署了《削减战略武器条约》。





它将两国可部署的远程核弹头的数量限制在1550枚，并限制使用可携带原子武器的导弹。





它还允许在短时间内对彼此的核基地和支持设施进行检查。





美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）说普京的决定是不负责任的。





“俄罗斯宣布暂停参加《新削减战略武器条约》是非常不幸和不负责任的。我们将仔细观察，看看俄罗斯究竟做什么。我们当然会确保在任何情况下，我们都会为我们自己国家和我们盟国的安全作出适当的姿态。你知道，当新政府开始时，我们延长了新条约，因为它显然符合我们国家的安全利益，实际上也符合俄罗斯的安全利益。而（普京此举）只强调了这是一个多么不负责任的行动。”





联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）说，美国和俄罗斯应该 “毫不拖延地”恢复全面执行《新削减战略武器条约》。





联合国发言人斯特凡·杜加里克（Stephane Dujarric）表示，该条约为整个世界提供了安全保障，两国之间继续保持高水平的接触是 “至关重要的”。





“我将重申秘书长一直以来的明确立场，那就是美国和俄罗斯联邦应毫不拖延地恢复全面执行《新削减战略武器条约》。新条约和两国之间连续的双边削减战略武器条约不仅为俄罗斯和美国、且为整个国际社会提供了安全……我们确实知道的是，在世界上最强大的两个核大国之间继续进行高级别接触是至关重要的。这就是为什么我们呼吁所有各方恢复对《新削减战略武器条约》的全面执行。”





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