联合国防止酷刑小组取消访问澳大利亚

联合国防止酷刑小组取消了对澳大利亚的访问，理由是在进入澳洲的一些拘留设施方面仍有困难。





联合国防止酷刑小组委员会称其不能继续进行访问，因为他们要求进入新州和昆州的设施的要求没有得到满足。





访问是澳大利亚在2017年批准《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约任择议定书》（即《禁止酷刑公约》）时同意采取的必要措施之一。





澳大利亚人权专员洛林-芬利表示，此次取消对澳大利亚来说是一个警钟，要求澳洲遵守条约并重申其对《禁止酷刑公约》的承诺。





他说：“自2007年以来，联合国防止酷刑小组对60多个不同的国家进行了80多次访问，不幸的是，澳大利亚现在是不得不终止这些访问的两个国家之一。这发出了一个可怕的信息，不仅在不遵守《禁止酷刑公约》这一真正重要的人权条约方面，而且在破坏澳大利亚在人权方面的国际声誉和真正损害我们在世界舞台上的信誉方面也有更广泛的影响。”





澳大利亚总检察长马克·德雷福斯的发言人称，政府对小组委员会的决定深感遗憾。





卢旺达是唯一被终止联合国检查的国家。

