SBS早新闻（2月21日）Play14:14 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.02MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。卫生部长对允许药剂师开避孕药的试验表示欢迎；新州警方正寻找两名在蓝山徒步后失踪的男子；美国总统拜登访问乌克兰；土耳其南部发生6.4 级地震。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE讨薪路漫漫，打工者应如何应对？澳洲这个地方禁止18岁以下人士购买能量饮料 他们担忧什么？政府宣布投入70亿澳元用于布里斯班奥运场馆建设与升级澳洲并不是唯一面临利率上升的国家 与其它国家相比情况如何？分享Latest podcast episodes【健身课堂】钓鱼运动讲究多【安居澳洲】如何找回丢失的退休公积金【现场说法】留学生在澳洲可买二手房吗？与买新房有什么区别？进入澳洲没有围墙的国家公园要买门票吗？