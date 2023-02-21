SBS晚新闻（2023年2月21日）Play06:40下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.28MB) 澳洲政府宣布将提高留学生工作时限；澳洲房屋保费为何飙升？ 在蓝山被报告“失踪”的两名徒步者已找到；国际母语日联合国活动探讨使用多语言潜力。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲总理不考虑在偏远社区恢复无现金借记卡别再忽视：在澳洲这些地区 你的房产是否存在风险或能否成功投保？澳洲政府提高留学生工作时限 部分学位毕业可留澳6年两名在蓝山失踪的徒步者已找到，身体情况稳定澳洲这个地方禁止18岁以下人士购买能量饮料 他们担忧什么？澳洲并不是唯一面临利率上升的国家 与其它国家相比情况如何？分享Latest podcast episodes世界骄傲节之际 倡导者敦促关注亚太LGBTIQ权利【健身课堂】钓鱼运动讲究多【安居澳洲】如何找回丢失的退休公积金【现场说法】留学生在澳洲可买二手房吗？与买新房有什么区别？