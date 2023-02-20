拜登于俄乌战争周年纪念前访问基辅

美国总统拜登突然访问乌克兰首都基辅，向克林姆林宫施压。

Biden

總統拜登表示，星期三聽取匯報時，命令國防部盡快擊落中國間碟氣球。 Source: AP / Patrick Semansky/AP

美国总统乔·拜登（Joe Biden）于周一在基辅市中心进行了一次突然访问，承诺在俄罗斯入侵一周年前，与乌克兰站在一起，此行的目的是为了给克里姆林宫制造压力。

拜登戴着他标志性的飞行员墨镜，与身着绿色作战服的乌克兰总统泽连斯基并肩走到一座金顶大教堂。

“当普京于近一年前发动入侵时，他认为乌克兰很弱，西方也很分裂。他认为他可以超越我们。但他大错特错了，”拜登说。

“乌克兰不得不付出的代价是非常高的。牺牲太大了......我们知道，未来将有困难的日子、几周和几年。”

在大教堂外，被烧毁的俄罗斯坦克矗立着，象征着莫斯科在2月24日开始的入侵之初对乌克兰首都的进攻失败。当时，俄军部队迅速到达基辅的城墙，但却被意想不到的激烈抵抗击退。

自那时起，俄乌战争已造成双方数以万计的乌克兰平民和士兵死亡，城市变成了一片废墟，数百万难民逃亡。俄罗斯宣称其已吞并了近五分之一的乌克兰，而西方则承诺向基辅提供数百亿美元的军事援助。

“这是15年来，美国总统首次访问乌克兰，是整个乌克兰-美国关系史上最重要的访问。”泽连斯基说。

根据《华尔街日报》记者在白宫的报道，拜登从波兰乘坐通宵火车前往乌克兰首都，经过大约10个小时后，在周一上午8点抵达，然后以同样的方式，于下午1点（格林尼治标准时间1100）后离开返回。他于当晚抵达波兰边境城市普热梅希尔（Przemysl）。

拜登计划在华沙与波兰总统安杰伊·杜达（Andrzej Duda）以及北约东翼国家的其他领导人会面。

拜登在基辅期间，美国国务院宣布美国将进一步向乌克兰提供4.6亿美元的援助，包括价值4.5亿美元的火炮弹药、反装甲系统和防空雷达，以及1000万美元的能源基础设施。

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Published 21 February 2023 at 10:33am, updated 42 minutes ago at 10:47am
Presented by Minyue Ding
Source: SBS