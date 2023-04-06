法国总统出访中国 重申北京重要作用

要点： 马克龙自 2019 年以来首次访问北京，早于冯德莱恩抵达；

马克龙在访问前，与美国总统拜登曾举行电话会议；

此行主要目的是讨论贸易风险和乌克兰危机。

法国总统马克龙周三抵达中国进行国事访问，随即发表讲话。他称欧洲与中国的贸易及外交关系虽然存在风险，而且不平衡，但欧洲绝不能与中国脱钩。他试图反驳任何关于北京和西方之间紧张关系“不可避免的螺旋式上升”的说法。





欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）同行，马克龙表示，鉴于中俄关系密切，在解决俄乌战争上可以发挥作用。因而，与中国保持对话是关键性的，而这种对话不应只是俄国独享。





这是马克龙和冯德莱恩自 2019 年以来首次访华，马克龙在出访前与美国总统拜登通话，同意在访华期间敦促中国国家主席习近平加快促成乌克兰和平，并参与该区域可持续和平的建设。尽管美国对北京的和平计划持怀疑态度。





马克龙在北京的法国大使馆告诉记者：“我们听到越来越多的声音表达了对西方和中国关系未来的强烈担忧，这在某种程度上导致了这样的结论，即紧张局面不可避免地呈螺旋式上升。”





他补充，对于西方和中国之间的关系还有一种印象是与中国经济的脱钩已在进行，唯一剩下的问题是速度和强度。





但他却表示：“我不相信，无论如何我也不想相信这种情况。”



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此行将标志着冯德莱恩自三年多前成为欧盟委员会主席以来首次访华，起行前她表示欧盟与北京的关系必须“去风险化”，包括限制中国获取敏感技术和减少对关键货品输入的依赖。





近年欧洲与中国的关系恶化始于2021年倡导的投资协议停滞不前，北京又拒绝就乌克兰问题谴责俄罗斯。





对于在国内面临尴尬的养老金改革抗议的马克龙来说，此行也提供了一个获得一些经济胜利的机会。与他一同访华的 50 人商业代表团包括正在洽谈一份大型的飞机订单的空中巴士公司、阿尔斯通（Alstom）和核能业巨头EDF。





然而，有分析人士表示，当美国及其盟友从台湾到使用敏感技术等问题上，越来越不信任中国时，大张旗鼓地签署协议似乎是在趁虚而入。





经济咨询公司荣鼎集团（Rhodium Group）的分析人员巴尔金（Noah Barkin）说：“现在不是宣布商业交易或大型新投资的时候，这实质上是对中国的经济投信任票，并发出法国不同意美国做法的信息。”





法国有官员批评德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）去年年底独自前往中国后，马克龙此行邀请冯德莱恩是为了显示欧洲的团结。



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讨论乌克兰危机

在出访前，马克龙和冯德莱恩均表示希望说服中国利用其对俄罗斯的影响力，实现乌克兰和平，或者至少阻止北京直接支持其盟友。





习近平主席上个月飞往莫斯科与俄罗斯总统普京举行数小时的闭门会谈，加深了外界对中国动机的怀疑。





针对乌克兰危机，中国今年提出一个列有十二点的和平计划，呼吁双方同意逐步缓和局势以实现全面停火。





但由于中国拒绝谴责俄罗斯，该计划在很大程度上被西方否决，美国和北约随后表示中国正在考虑向俄罗斯提供武器，北京否认了这一说法。





马克龙表示，他将在周四（今天），在联同冯德莱恩与习近平会面时强调，欧洲不会接受中国向俄罗斯提供武器。马克龙表示，任何这样做的国家都将成为违反国际法的同谋。





他指：“中国的利益不是要打一场持久战。”





马克龙的一位顾问在出行前说：“考虑到中国与俄罗斯的距离很近，很明显它是其中一个少数，而不是唯一一个，可能以某种方式对冲突产生关键性影响的国家。”





在上周与习近平会面时，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）表示，他鼓励中国领导人与乌克兰领导人对话，了解他们的和平方案。





马克龙和冯德莱恩预计会就习近平应与乌克兰总统泽连斯基对话一事作出回应。





上月，中国意外地缓和伊朗和沙特阿拉伯的局势后，中国一直渴望将自己展示为调停者和美国的替代者，中国称美国向乌克兰运送武器是在煽风点火。





在中国抗议美国主导的限制技术出口措施之际，美国与欧洲领导人的举行会谈，中国认为这是华盛顿努力遏制其为世界第二大经济体崛起的一部分。





中国警告欧洲不要加入。





针对冯德莱恩上周关于与中国贸易风险的评论，中国官媒《环球时报》在本周表示，欧洲将会因企图切断任何与北京的经济关系而受到影响。





它说：“欧盟正处于一场艰难的斗争中，因为它承受着来自美国的巨大压力，要求它调整与中国的经济关系。中欧脱钩只会有利于美国利益，中欧双方都会受害。”





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