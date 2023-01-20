法国计划将退休年龄提高两年 为何数千人上街？

要点 法国警方在巴黎抗议活动的外围施放催泪弹。

法国政府计划将退休年龄提高两年至 64 岁。

当地铁路、学校和炼油厂均相继有罢工行动。

本周四（1月19日），法国工人举行罢工并参加全国各地的示威，铁路停驶，电力中断，以抗议政府计划将退休年龄提高两年至 64 岁。





此次罢工是对总统马克龙（Emmanuel Macron）的重大考验。马克龙周四表示他的养老金改革计划是“公平和负责任的”，必须执行，但民意调查却显示该计划非常不受欢迎。





抗议者表示亳不同意。 在法国西部图尔（Tours）的抗议游行开始时，示威工人举着一面大横幅，写道“必须增加的是薪金和养老金，而不是退休年龄。”





53 岁的社工者伊莎贝尔（Isabelle）说说她的工作太辛苦，难以再多做两年，“如果计划获得通过，我将不得不准备拐杖上班。”





据《世界报》综合警方估计，全法有数十万人参加了集会。



在法国南部的尼斯（Nice），示威者举起横额，写上“拒绝改革。”





在巴黎抗议活动的外围，有穿着连帽衫的黑衣蒙面示威者向警方防线掷物，警方施放催泪弹制止。





BFM 电视台引述警方称，大约有20人被捕。



在巴黎抗議活動的外圍，有穿著連帽衫的黑衣蒙面示威者向警方防線擲物，警方施放催淚彈制止。 Source: AAP / Lewis Joly 法国当局政府表示，养老金改革对于确保社会保障系统不破产，至关重要。





据劳工部估计，将退休年龄推迟两年并延后发放养老金，将带来额外的 278 亿元的年度养老金供款，令养老金系统能够在 2027 年之前实现收支平衡。





工会则认为，政府有其他方法确保养老金体系持续可行，例如对超级富豪征税，或增加雇主或富裕人士的养老金供款。





法国最大的工会 CFDT 的领袖伯格 （Laurent Berger）指：“养老金问题可通过税收以不同的方式解决。工人阶层不应该为公共部门的赤字而买单。”





工会目前的目标，是将对改革的反对，以及对通胀的愤怒，转化为大规模的社会抗议运动，最终希望迫使政府改变计划。





预计工会领导人将在当晚稍后宣布更多的罢工和抗议，他们表示周四的示威只是一个开始。



养老金改革需要获国会通过，马克龙在议会中失去了绝对多数席位，但他期望法案能获保守派支持得以通过。





公用事业巨头 EDF 表示，旗下近 45%的员工都在罢工之列，包括铁路司机、教师和炼油厂工人 。



Demonstrators protect themselves as they pass riot police officers during a demonstration against pension changes, on Thursday, 19 January 2023, in Paris. Source: AAP / Lewis Joly 法国国际广播电台当日也改为播放音乐，取消了常设的节目；巴士司机和公务员也同样罢工。





铁路运营商SNCF表示，只有三到五分之一的TGV高铁班次提供服务，同时几乎所有本地的班次都被停驶。





罢工也使来往多佛（Dover）和加来（Calais）之间的渡轮停航，中断了这条英国与欧陆的主要海上贸易航线。





工会宣称，当日每 10 名小学教师中就有 7 名参与了罢工，中学教师的罢工率也相若。不过，法国教育部公布的的数字却少得多。 在巴黎，有学生们占用了至少一所高中，以支持罢工行动。





EDF 和电网运营商 RTE 的数据显示，当天全法电力生产量下降了约一成，他们促请当局增加电力进口，以保障总电力供应稳定。





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