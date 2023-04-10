他们在养老院里感到孤独 新州代际游戏小组新项目带来活力

在悉尼南部一家养老机构，一群婴幼儿正在和机构里的老年居民一起玩耍。





他们彼此并非家人，但老幼携手，一同创造了难忘的记忆。





这是新州游戏小组协会（Playgroup NSW）推出的创新游戏小组的一部分——Timeless Play，鼓励父母带着婴幼儿与老年护理机构的老年居民交流。代际游戏小组至今已有十年的历史，这项新活动于上个月刚推出。



在Georges Estate Heath and Aged Care Residence这家老年护理机构，房里一片热闹，新来的朋友们摇着复活节彩蛋玩具，一同制作纸质小兔帽子，哼唱着有趣的儿歌。





38岁的辛迪（Cindy Chick）带着她的两个孩子查理（Charlie）和马特奥（Matteo）来与长者交流，听长者们讲述他们的人生经验。



Playgroup NSW's initiative called 'Timeless Play' takes place at six locations across the state. Source: SBS / Rayane Tamer “每次我来这里，老人们的眼睛会亮起来。他们会问：‘查理好吗？我能抱一抱吗？’这让我很感动，”辛迪说。



每次我来到这里，老人们的眼睛都会亮起来。 家长辛迪

“我希望（我的孩子）能明白，老人需要得到社区的接纳。”





“因为有一天，你也会变老，社区所言类似‘谢谢您的贡献，但是现在是我们回家的时候了’是不合适的。”





澳大利亚卫生与福利研究所（Australian Institute of Health and Welfare）2019年的统计数据显示，在老年护理机构的居民中，87%的人至少有一种精神或行为问题，近50%患有抑郁症。



Parents and aged care residents play together, facilitated by two supervisors, for two hours every fortnight. Source: SBS / Rayane Tamer 斯威本大学（Swinburne University）心理学教授苏尼尔·巴尔（Sunil Bhar）表示，养老机构中老年居民普遍存在心理健康问题，希望这能引起关注。





他说，这些项目为老年人提供参与机会，同时也为孩子们提供“建立长久友谊的机会”，可以“产生奇妙的效果”。





“我们发现，随着年龄的增长，人们会有一种非常强烈的需求，希望把所学到的经验教训和智慧传递给年轻人，”巴尔教授说。





在悉尼居住的辛迪于2002年从香港移民到澳大利亚，在新冠疫情爆发后就没见过她的父母。她五个月大的儿子查理也还没有见过他的外公外婆。





对辛迪来说，与老年居民交谈是有益的经历，会让她想起与父母的面对面交流。



Cindy Chick and her five-month-old son, Charlie. Source: SBS / Rayane Tamer 她说：“和比我有学识的人交流，我感到很舒服。”





新州游戏小组协会首席执行官纳丁（Nadene Lee）表示，很多故事可以证明这些游戏小组的好处。





“所有参与者，特别是我们的老年朋友，都会获得深刻且明显的心理健康、情感联结、自尊和社交方面的好处。





“我们开展的游戏小组越多，对个人和整个社区的影响就越大。”



Babies from birth to children of school-age are welcome. Source: SBS / Rayane Tamer 今年89岁的卡梅尔（Carmel Bollard）去年和她的丈夫一起搬进了这家养老机构。她说，在新冠疫情期间，生活很“孤独”，Timeless Play这样的游戏小组项目给她孤独的日子带来了活力。





自从成为祖母以来，她照顾婴幼儿已有10多年经验，可以给妈妈们一些育儿建议。



Carmel Bollard, 89, says playing with children and chatting to parents has been a positive experience. Source: SBS / Rayane Tamer “这是一次非常好的经历，”她说。





85岁的比尔（Bill Barker）喜欢参加各种活动，他经常和参加游戏小组的一些年轻新朋友交流。





现在，他喜欢开玩笑说感觉自己是26岁。





该养老机构的经理克里斯·希利（Kris Healy）说，从第一个游戏小组开始她就注意到了巨大的变化。



Bill Barker, 88, spends every fortnight playing at his aged care facility with babies, like five-month-old Charlie. Source: SBS / Rayane Tamer “有许多老人起初没有什么表情，但在活动结束时，他们会笑得很开心，”希利女士说。





巴尔教授表示，相关研究结果并不完全一致，需要更多严谨研究来证明这些游戏小组的实际益处。





他表示，人们所说的是明确和一致的——这些游戏小组活动带来好处，应该成为全国老年护理机构计划的“一部分”。





他认为这样的代际活动项目是可以考虑的。





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