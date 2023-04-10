为查尔斯国王加冕仪式预热 白金汉宫推出新的emoji表情包

英国国王查尔斯三世将与他的妻子卡米拉王妃一起，于下个月乘坐英国最古老同时也是最新的皇家马车，参加国王加冕典礼。





周日，白金汉宫表示，本次国王加冕游行将比70年前伊丽莎白二世女王的游行短。





国王将于5月6日在伦敦威斯敏斯特教堂（Westminster Abbey）加冕，加冕仪式极其隆重，其传统可以追溯到1000年前。





白金汉宫也一直在逐步公布这一活动的细节。本次加冕将与1953年国王的母亲有一些不同之处，最明显的是其规模，部分反映了现代社会和当前的生活成本危机。





本次加冕仪式将把传统和现代性进行结合，为了体现其现代性，白金汉宫发布了一个新的emoji表情符号。



这款推特emoji表情包设计依照了历史上的圣爱德华王冠（St Edward's Crown）的样式，这顶皇冠将在加冕仪式上戴在查尔斯的头上。





用户只要在推特上使用#Coronation, #CoronationConcert, #TheBigHelpout, #CoronationWeekend, #CoronationBigLunch等标签，它就会出现。





查尔斯国王和卡米拉将乘为纪念伊丽莎白二世女王在位60年而建造的钻石禧年国宾车从白金汉宫前往大教堂。





这辆马车在2014年首次投入使用，由W-J-弗雷克林顿（W J Frecklington）在悉尼建造，在当时是，它是一个世纪以来建造的第二辆皇家马车。



查尔斯国王将乘坐的马车由澳洲制造。Hannah McKay/PA Wire 周日，国王和王室高级成员相聚在温莎城堡（Windsor Castle），参加传统的复活节仪式，这是新君继位以来的首次复活节仪式。





查尔斯和卡米拉以及他的家人，包括其子和继承人威廉王子（Prince William）、其妻子凯特（Kate）和他们的三个孩子，一起从城堡步行到附近的圣乔治教堂（St George's Chapel）。





出席本次仪式的还有国王的弟弟安德鲁王子（Prince Andrew），去年，在其于美国面临的性虐待诉讼之前，他被解除了王室职务。





复活节庆典是为数不多，能让所有王室成员在公开场合相聚的活动之一。今年更是伊丽莎白女王去世后的首次。





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