成为国王是否意味着查尔斯将结束其气候变化活动？

Highlights 几十年来，查尔斯一直是环保的倡导者。

成为国王是否会影响他继续进行气候行动？

查尔斯一直因其对气候变化的观点而闻名，但在查尔斯作为国王的首次演讲中，这位澳大利亚的新任国家元首似乎对他将如何处理这一问题作了一些更深入了解。





“我将不再有可能为我如此深切关心的慈善机构和问题付出如此多的时间和精力。”他说。





“但我知道这项重要的工作将由其他备受信任的人继续进行。”





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那么，他的新角色对他历来支持的事业意味着什么，他能否继续他对气候变化关注的倡导，以及这将如何影响气候行动？



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查尔斯在环境与可持续发展方面做过什么？

自20世纪70年代以来，查尔斯通过其慈善组织支持环保事业，发起可持续发展倡议，并担任众多环保组织的赞助人。





根据他的官方网站，他的办公室和家庭的能源使用约有一半来自可再生资源，如木屑锅炉、空气源热泵、太阳能电池板和“绿色”电力。



多年来，他在世界各地的许多气候会议上发言，包括去年11月，他在联合国气候变化大会上敦促世界各国领导人采取“类似战争的立场”。





“COVID-19大流行病向我们展示了全球跨境威胁的破坏性；气候变化和生物多样性丧失也不例外，”他说。





“事实上，它们构成了更大的生存威胁，以至于我们不得不将自己置于可能被称为战争的状态。”





“时间实际上已经用完了。”



作为国王他还能继续当活动家吗？

传统上，在位的君主应保持政治中立，避免谈论任何可能被认为有争议的话题。





学者们说，虽然查尔斯可能会减少对这些事业发表意见的次数，但他的历史支持仍会具有持续性的影响力。





“一个理想的框架将允许他继续支持这些事业，而不会被视为超越了作为一个公正的君主的标准，我认为，我们已经看到环境问题已经得到了更多的重视。”悉尼大学历史学高级讲师辛迪·麦克雷里（Cindy McCreery）博士告诉SBS新闻。





“甚至我们正在进行这些对话的基础是因为人们知道查尔斯在这方面一直以来的关注......我认为，仅仅因为成为了君主，他就提高了这个话题在公众讨论中的地位。”



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澳大利亚国立大学芬纳环境与社会学院和气候变化研究所荣誉高级研究员、副教授利兹·汉纳（Liz Hanna）表示，国王可以以气候变化和地球的生存不是政治问题而进行驳斥。





“在这种情况下，我们期待的是，他在限制条件下仍能利用好他的影响力，继续推动这样一个事实，即如果我们想生存，那么我们需要更温柔地对待这个星球，”她说。



气候变化“超越了政治”

美国气候特使、前国务卿约翰·克里（John Kerry）表示，气候变化问题已经“超越了政治”。



“我认为国王陛下可以在不跨越任何界限的情况下做到这一点，”克里告诉第四频道（Channel 4）。





“气候是一个全球性的生存挑战，国王陛下理解这一点，并且多年来一直参与其中。”





“我个人希望他能够继续在这方面发出声音，但这取决于他和王室。”





澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）也有类似的看法，他说查尔斯继续倡导气候变化问题是合适的。





“我认为应对气候变化的挑战不应该被看作是一个政治问题，它应该被看作是一个关乎人类、关乎我们生活质量和世界生存的问题。”他说。



“这是一个很大的威胁......我认为参与这一问题与参与政党政治事务有很大不同。后者将是完全不合适的。”





反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）认为，国王会赞同一种“明智的做法”，但很大可能不会在日常工作中表达他的个人观点。





“他现在进入了人生的另一个阶段，正如他所指出的，在他成年后的大部分时间里，他一直是慈善机构和其他所关切问题的坚定支持者，但他现在把这些放在一边，因为他担任了英联邦元首的重要角色，”达顿说。



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“我认为连续性是他执政的一个重要因素。”





“我认为他在昨天的演讲中提出的观点是，他现在和女王一样，并不会在日常工作中表达这些观点。”





汉娜教授认为，即使国王不继续直接倡导环保事业，他过往行动的历史也会给这个问题带来持续性影响。





“他花了很长一段时间建立起了他在这个领域的资历，并让人们了解了他的行动和想法......所以即使他不做更多的事情，每个人都会意识到这是他的心之所向，所以这都将是有效的，”她说。





“我认为他的影响可能仍将是非常非常强大的，即使在他不公开反对任何政府决定的限制下也是如此。”





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