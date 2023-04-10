悉尼房屋租赁价格飙升 面临房东市场

过去一年，悉尼三分之二区域的公寓足租金价格上涨了10%以上，海港城市的租金中位数攀升至历史新高。





最新的Domain租房报告（Domain Rent Report）显示，截至3月，过去一年，悉尼内郊的租户面临了最大的租金上涨。而在租赁市场较小的中郊和外郊，或较新的、价格较高的房屋，也出现了可观的价格上涨。





位于悉尼中心西北的Barangaroo区的公寓租金中位数飙升至每周375澳元，西南边的Bass Hill为每周270澳元，Chippendale、Haymarket和Zetland等受欢迎的学生租住区的租金中位数则至少上涨了150澳元。目前，所有这些区域现在的租金都比五年前更贵。





在报告包含的超过一半的房屋租金在这一年中增长了10%以上。玫瑰湾（Rose Bay）的增幅最大，其中位数在一年内反弹了55.6%，即750澳元，租金达到2100澳元，比五年前高出31.3%。





从全市范围看，悉尼的单位租金跃升24%，达到每周620澳元，是Domain记录中，年度整张速度最快的一次。





Domain的研究和经济主管鲍威尔（Nicola Powell）博士表示，由于移民和国际学生的回归，加剧了现有租房的短缺问题，特别是在内郊和东郊区域。她表示，者其中其中许多地方在大流行病的早期就已经受到了严重打击，因此租金上涨幅度巨大。





她说，高昂的生活成本正在增加Unit租赁的需求，并可能出现家庭合并，扭转了大流行初期小型家庭的崛起趋势。当时储备银行估计可能会创造14万额外的套住房需求。





鲍威尔表示：“考虑到目前0.9%的住房空置率，正处于历史性低位。我们很难设想租金会很快稳定下来或下降。我们非常明确地处于一个房东市场。”





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