总理复活节致辞 各种仪式和活动反映澳洲的多元化和希望

要点： 在复活节主日，澳大利亚各地的基督徒庆祝纪念耶稣基督复活的日子；

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese ）在复活节致辞中赞扬了澳大利亚文化的多元化；

墨尔本和悉尼的大主教都分别表达了信息。

复活节是基督教最重要的日子之一，许多澳大利亚人会纪念这个节日，总理阿尔巴尼斯表达了祝愿。





总理在复活节致辞中表示，复活节主日是一个神圣的日子，是为了纪念耶稣基督的复活，也是许多人庆祝信仰、希望和重生的日子。





阿尔巴尼斯说：“我们的国家是来自世界各地的基督徒的家园，也融合了所有传统。”





“复活节期间各种形式的崇拜、祷告和宗教仪式，代表了我们国家的多元化。”



他又向那些在公众假期工作的澳大利亚人致谢，谓有赖他们的努力，其他人才得以享受这个长周末假期。





他又祝福驾驶人士一路平安。





阿尔巴尼斯说：“祝你有一个平安、愉快和神圣的复活节。”



Performers are seen during a Good Friday Crucifixion Walk in Sydney. Source: AAP / Bianca De Marchi 澳大利亚反对党领袖达顿 （Peter Dutton）也祝愿澳大利亚人复活节快乐，称这是让世界各地基督徒反思耶稣的牺牲和教诲的深远影响的时候。





他说：“当我们一起纪念这传统时，让我们谨记复活节的真正意义以及其所带来的希望和重生的信息。”



“复活节的信息——赎罪、宽恕、爱和希望——对我们所有人都有意义。”



大主教的致辞

在圣巴特利爵主教座堂（St Patrick's Cathedral）举行弥撒纪念复活节主日之前，墨尔本天主教大主教科门索利（Peter Comensoli）表达了复活节信息。





他说，耶稣的复活象征了彰显与和平，并“差遣我们出去”。





科门索利大主教说：“因此，愿我们的生命充满耶稣复活升天的活力、喜悦和青春，因为我们知道，在基督里，我被彰显、我被治愈、我被差遣。”





悉尼大主教费舍尔（Anthony Fisher）说，耶稣凭着勇气和爱舍生——而不是苦楚或指责。





大主教在社交媒体向追随者发文：“死亡对他来说不是一个句号，而是一个冒号，一个在圣道复活成为肉身并再次颂唱上帝的赞歌之前的休息。”





“基督复活了！真的，他复活了！哈利路亚！复活节快乐！”





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