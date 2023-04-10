一项调查显示，尽管澳大利亚阳光充足，但维生素D缺乏症却越来越普遍，约23%的澳大利亚成年人缺乏维生素D，这一比率在冬季会增加到高达36%。在本期《养生讲坛》听众热线节目中，注册营养师、糖尿病教育师Lisa Chen和听友们聊了聊补充维生素D的话题。





Lisa表示，新冠疫情期间，民众户外活动减少，这可能是导致缺乏维生素D的人增多的重要原因，年长者、办公室工作者、吸收维D不佳者及肤色偏深的人等群体往往会有缺乏维生素D的风险。





她说，晒太阳仍然是获得维生素D的最佳来源（一周大约2-3小时），民众也可以通过服用补充剂来补充维D。





在本期节目中，听友们还咨询了血糖高的人士的晚餐饮食、水果配酸奶是否会影响营养吸收等问题，Lisa均做了回答。





另外，缺乏维生素D会带来哪些影响？补充维D的食物来源有哪些？擦了防晒霜或穿了较厚的衣服会影响晒太阳补充维D吗？Lisa在节目中均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【养生讲坛】缺乏维D的澳洲民众增多 如何更好地补充维生素D？ SBS Chinese 10/04/2023 34:42 Play

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