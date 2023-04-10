生活成本压力高 今年澳洲最低工资如何上调备受关注

要点： 公平工作委员会面临着提高工资的压力；

工会呼吁薪资上涨7%——对于一名领取最低工资的全职工作者来说，周薪约增加57澳元；

商业团体表示，雇主只能承担3.5%的薪资上涨。

“我们是工薪阶层的穷人。由于负担不起生活开销，我没办法平衡工作和生活，” 一名全职零售助理经理讲述其情况。





此类情况和诉求正被提交给公平工作委员会。目前它正在考虑是否大幅上调低薪工作者的薪资。





高通胀和一再上涨的利率让许多家庭面临经济压力，这令上调最低工资尤显重要，但这一决定并不容易。





公平工作委员会将在今年年中之前作出年度工资审查决定。



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商业团体如何对待加薪？





雇主团体表示，对于260万名领取最低工资和劳资裁定工资的工作者，企业只能承担3.5%的薪资上涨。





澳大利亚工商总会（ACCI）、澳大利亚杂货零售商协会（Master Grocers）等组织表示，考虑到多行业所面临的压力，3.5%是一个合理的数字。





澳大利亚工商总会是全澳最大的商业组织，其方案提出了4%的工资增长，因为其中还包括0.5%的退休公积金。这意味着将最低工资上调至每周841.04澳元。





“商业团体支持加薪，但这必须是合理且负责的，” 澳大利亚工商总会首席执行官安德鲁·麦凯勒（Andrew McKellar）说。





澳大利亚零售商协会（Australian Retail Association）呼吁薪资上调3.8%。





生活成本压力正在缓解，但仍然很高。



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澳大利亚统计局（ABS）季度消费者物价指数显示，截至2022年12月，年通胀率为7.4%。





该局发布的月度指数显示，截至2023年2月，年通胀率为6.8%，相较去年有所下降。





工会：怎样的工资涨幅是合理的？





工会认为，就目前的通胀率来看，澳大利亚工商总会和杂货零售商的提议，将令最低工资的全职工作者的年薪实际减少1500澳元。零售商的建议实际上将导致年薪减少约1350澳元。





澳大利亚工会理事会（ACTU）认为，工资应提高7%，即最低工资的全职工作者周薪增加约57澳元，每年增加约3000澳元。



该工会认为，这样的涨幅可以让工作者承担起当前的生活成本。





去年，公平工作委员会决定为最低工资工作者涨薪5.2%，以及为劳资裁定雇员涨薪4.6%，这受到了雇主团体的抨击。





他们说，这将危及就业并加剧通胀。





今年也出现了类似的争论。





工会方面认为，通胀由企业利润驱动，企业从紧张的供应链中获益，而供应链紧张很大程度上由乌克兰战争造成。





澳大利亚工会理事会秘书长萨利·麦克马努斯（Sally McManus）表示，企业并未受到影响。



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“在疫情复苏和通胀期间，企业的业绩是不错的。2022年企业利润增长了18.9%，破产数量创历史新低，企业有能力承担加薪。”





澳大利亚工商总会的麦凯勒表示，工资大幅增长将给小型和家庭企业带来无法承担的经济压力。





他表示：“像住宿、餐饮、零售、行政、艺术和娱乐这样依赖劳资裁定协议的行业，在过去两年中利润都下降了。”





澳大利亚储备银行（RBA）在本周的声明中表示，工资增长“与通胀目标一致，前提是生产率有所提高”。



Workplace Relations Minister Tony Burke - a former union advocate for retail workers - says wages aren't keeping pace for some. 储备银行预计，随着劳动力市场趋紧和通胀上升，工资增长将会增加。





但是，考虑到经济中有限的闲置产能和处于历史新低的失业率，储备银行对引发“价格-工资螺旋”的风险保持警惕。





低薪工作者的困境





麦克马努斯女士表示，去年的决定之后，并未出现价格-工资螺旋。





她说：“去年5%的增长对总体工资增长几乎没有影响。雇主不应一再用不可信的论据来证明实际减薪是合理的。”





虽然工党政府的报告中没提出上调的具体幅度，但它提出了一个首选方案：“澳大利亚政府建议，公平工作委员会确保澳大利亚低薪工作者的实际工资不会减少。”





工作场所关系部长托尼·柏克（Tony Burke）谈到低收入人群的处境。他说：“就像你试图追赶公交车，但公交车跑得比你快。”





“账单纷沓而至，而人们的工资没有相应上调，我们希望确保那些低薪工作者能够迎头赶上。”





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