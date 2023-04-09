【圆桌健谈】长周末后如何缓解“假日综合征”与“复工忧郁症”？

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复活节长周末已近尾声，您是否还对假期意犹未尽？如何缓解“假日综合征” 与“复工忧郁症”，调整好心态重返工作岗位呢？ Source: Getty / Maskot

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复活节长周末已近尾声，您是否还对假期意犹未尽？如何缓解“假日综合征” 与“复工忧郁症”，调整好心态重返工作岗位呢？

复活节长周末这几天，您是如何度过的呢？是选择与家人好友结伴出游，还是宅在家中放松身心？

在假期接近尾声之际，许多打工人在想到马上要重新进入工作状态，会产生“不想上班”的忧愁感，希望假期再长一些；除此之外，身体也可能在假期后产生种种不适。

那么如何缓解这种“复工忧郁症”和“假日综合征”，调整好身心，从假期节奏恢复到工作节奏中呢？

本期《圆桌健谈》为您带来一些实用小妙招，助力打工人找回好状态。

许多人会在假期后感到身心状态不佳

西澳州工作安全局表示，此前曾有民意调查发现，超过80%的上班族对假期后重返工作岗位毫无期待。这种“复工忧郁症”最主要的“症状”包括复工头几天的疲惫感、没有动力的情绪，或是“情绪时差”。

除了心态与情绪上的问题，人们也可能在假期尾声发现自己的身体状态不佳。
Workplace Stressfulness
Source: AAP
例如假期玩乐过度，身体未能得到充分休息，导致睡眠紊乱、精神萎靡；假日期间饮食缺乏节制，肠胃负担过重，导致腹胀、腹泻或便秘。

宅家人士有可能由于电子设备使用过度，感觉眼睛干涩不适；而选择出行的朋友们还有可能旅途劳顿，由于精力体力大量消耗导致免疫力降低，身体出现一些小毛病例如感冒发烧、口腔溃疡等。

这些身体不适可统称为“假日综合征”。

假期结束后 如何调整好状态？

以下是来自西澳工作安全局和求职平台Indeed的一些实用妙招，可帮助打工人提高幸福感，度过复工忧郁期并保持动力。
  • 清淡饮食，补充睡眠。
节后前几天可以选择清淡的饮食、多吃蔬果，避免大鱼大肉、重油重盐，还可以多喝水加快胃肠道新陈代谢；合理安排起居，保持足够睡眠，让自己动力满满地迎接工作日。
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【心理热线】如何巧用假期，增进亲子关系推动家庭建设

  • 收拾整理。
假期出行的人士可以及时把旅游带回来的行李物品收拾妥当，脏衣服清洗干净；宅家人士也可以做一个大扫除，把家中环境重新打扫规整一下。
  • 改造工作空间。
快速整理工作区域以清除杂乱，并让它恢复生机，例如放置照片或绿植为工作区域增色。让工作空间成为一个愉快舒适的环境，您会更乐意在那里度过时光。
  • 制定工作计划。
打工人可以把复工后需要做的工作列一个清单，保持头脑清晰、避免手忙脚乱，让自己返回工作岗位后不会被淹没在电子邮件、PPT和工作任务中不知所措。
Australia crowned safest country in the world for women.
Source: Getty / Getty Images
  • 享受职场乐趣。
可以带一些点心与同事们分享，交流假期体验——这不仅加强了你与同事的联系，还能缓解复工“忧郁”，甚至可能会从同事那里，获得下一次假期活动或目的地的灵感。
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【圆桌健谈】如何更健康地享用办公室里的蛋糕？

  • 做做运动。
这似乎与重返工作岗位无关，但当你从假期中回归时，运动锻炼可能是提高内啡肽的绝佳方法，而内啡肽可以帮助你保持精神状态健康。
  • 开始计划你的下一个假期。
虽然在返工之际考虑下一个假期看起来不太合适，但这可能会给您一个努力的目标，还可以帮助您保持和改善积极的态度。

您的下一次旅行可能是几个月后，也可能是几周后。无论您计划的下一个假期是在何时，它都可以作为对您辛勤工作和对当前履行工作责任承诺的奖励。

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