新州道路新规7月出台 严格限制海外驾照的使用

根据《每日电讯报》报道，新州交通厅表示7月1日起即将出台新的道路法规。





新规规定，在该州居住满六个月的居民必须使用新州驾照方可驾驶。



临签持有人居住超过六个月不可使用海外驾照

新州交通厅一位发言人说：“根据新规定，如果临时签证持有人在新南威尔士州连续居住六个月并希望继续驾驶，他们将需要转换为新南威尔士州驾照。”





据报道，新修订的道路法规规定，来自某些特定国家的临签持有人必须通过相关考试来考取新州驾照。



Source: Getty / Getty Images 7月1日后抵达新州并来自“不被承认”国家列表的外籍人士，例如来自中国、印度、巴基斯坦或尼泊尔的人士必须参加考试获得新州驾照。





而来自日本、新加坡或德国等国家的人虽然仍需申领新州驾照，但无需参加考试。





此前，维州于2019年出台类似规定，要求居住满六个月的临签持有人必须使用该州驾照上路驾驶。





严重违规将导致海外驾照吊销

除此之外，若持有海外驾照的驾驶者累计记分13分、被判严重违章驾驶、被法院取消驾驶资格或犯有某些超速或与药物和酒精相关的驾驶违规行为，他们的驾照也将被吊销。





新规弥补了此前的一个漏洞，该漏洞使一些驾驶者即使被扣13分或被判犯有严重的交通违法行为，仍能在相关的暂停或取消驾驶资格期结束后，继续使用海外驾照上路。





随着新政策的生效，这些驾驶者若希望继续在新州驾车，则必须申请新州驾照。





国家道路和驾车者协会（NRMA）称赞了这种常识性方法，称新规弥补了漏洞并为每个人提供了一致性。





NRMA 发言人彼得·库里（ Peter Khoury）说：“你不能允许那些驾驶时表现出非常严重不良行为的驾驶者，仍能继续使用他们的海外驾照上路。”





据悉，目前新州约有22万人持有海外驾照。





自2020年以来，已有2000多名海外驾照持有者因在道路上的不良行为而被取消海外驾照。





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