维州学车者即日起可免费参加所有驾驶相关考试

维州政府近日宣布，该州所有学车者如今都可以免费参加L牌（Learner Permit）和P牌（Probationary Driver Licence）相关考试。





州政府已经免除了线上测试和道路驾驶考试的费用，预计这将有助于维州每年超过25万考L牌或P牌的新手司机，为他们节省近200澳元。





去年转为线上进行的L牌考试（Learner Permit Test）和危险感知测试（Hazard Perception Test）均将免费，新手司机无需再支付远程考试的费用。





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这一新规将从8月15日开始实施，有志考取L牌的学车者将节省51澳元的L牌考试和证件费用，而希望考取P牌的驾驶者更将节省总计高达133澳元的费用。





维州道路和公路安全部长本·卡罗尔（Ben Carroll）说，在生活成本普遍上涨的情况下，免除驾考费用将为新司机节省资金。





“获得L牌和P牌是人生中最重要的里程碑之一——如今我们免费提供它们，”他说。





他说：“这将把钱放回维州家庭的口袋里，并使其更容易释放驾照所带来的所有机会。”



维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）在周一宣布驾考免费后，还在社交媒体上分享了他早年L牌的复古照片。





照片中的安德鲁斯身着圆领T恤，佩戴着圆形眼镜。





“我发誓这种眼镜当时很潮。我想如今发生了变化，正如今天开始你可以免费获取L牌和P牌一样，”他写道。





另外，随着VicRoads的私有化和重组，维州的安全驾驶折扣计划（safe driver discount scheme）也将被重新引入。





根据该计划，在过去三年中没有被扣分或犯下道路安全罪行的司机将在下一次续牌时获得25%的折扣。





驾驶员可以为新的十年期驾驶执照节省高达73澳元的费用。





这一折扣将适用于10月1日之后提交的续期申请。





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