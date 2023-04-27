简化签证类型、提高工资门槛： 我们的移民制度将如何改革？

要点： 内政部长奥尼尔发布了一份关于澳大利亚移民制度的审查报告；

该报告提出了32个“可能的改革方向”，但没有提出硬性建议；

简化签证类型、提高收入门槛和改变打分系统是其中的一些建议。

一份期待已久的澳大利亚移民系统审查报告已经出炉，该报告呼吁对评估潜在公民的方式进行彻底改革。





报告称：“移民制度目标不明确，历届政府和政策制定者都只是通过零碎的修改来应付挑战，而这些修改并未解决根本的潜在问题。”



Australia is failing to hold onto international students after they graduate, which is detrimental to our economy, the review found. Source: SBS 由前公共服务部门负责人马丁·帕金森（Martin Parkinson）领导的本次审查发现，澳大利亚的移民制度过于复杂，有100多个签证子类别，而那些打算移民的人士所面临的签证要求实际上并没有测试他们对经济做出长期贡献的能力。





但该报告并未提出硬性建议，而是提出了32个“可能的改革方向”供政府探索。





审查报告发布之际，奥尼尔部长在国家新闻俱乐部发表讲话，确认了两项具体的改变，并暗示移民制度可能会很快有更多改革。





以下是奥尼尔部长确认的两项更改。



永久居留途径

Labor has also announced an eased pathway to permanent residency for New Zealanders. Source: AAP / Lukas Coch 所有技能型临时工人（skilled temporary workers）将有机会申请永久居留。





奥尼尔表示，这一举措将于年底生效，使永久居留的申请更具竞争力。但她强调，这一改动并不意味着会提高年度移民配额。





“这仅仅意味着，那些甚至没有申请永久居留机会的临时工人将获得申请的机会。”





自2007年以来，临时移民数量翻了一倍，目前全澳总计有210万临时移民。



提高收入门槛

移民获得雇主担保所需的最低工资是审查报告关注的焦点之一。





奥尼尔在她的重要声明中透露，工党政府将从7月1日起提高临时技术移民收入门槛（TSMIT）。





该门槛自十年前被设定为53000澳元以来，一直没有提高。如果这一数字与当前时期的工资增长相匹配，TSMIT将接近7万澳元。



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报告称：“目前对这些签证的监管设计不当，无法确保移民补充我们国内的劳动力......而且它们可能会增加对雇主担保临签工人的剥削风险。”





“专家组关切的是，TSMIT不再能满足其预期目的，应该更新。”





报告还发现，现有的职业清单也已经过时，不能反映现代经济需求。





除了这两点已大致确定的制度更改之外，审查报告中还透露了其它有关移民改革的关键点。



三条新的移民通道

工党希望对移民制度进行彻底的改革，将该制度分为三层。





虽然更详细的细节将与工会和企业商定，但从广义上讲，此举将根据申请人的薪资和技能，对他们采取不同的方法。





第一层为针对高薪工作者的”轻触式“监管简化通道。它将专为高技能工作者签证的快速周转而设计，以期结束阻碍澳大利亚填补技能短缺努力的漫长等待时间。





奥尼尔部长说：“（它）是为我们需要推动经济创新的专业高技能工人提供快速简便的途径。它有助于为未来创造就业机会。”





第二层——一个主流技能途径——将重点关注中等收入者，新的薪资门槛可能会对这个人群产生最直接的影响。





“（它）将侧重于对劳动力短缺进行适当的评估，而不是目前已过时、每个人都认为无法发挥作用的方法，”奥尼尔说道。





第三层——针对重点行业——将改变澳大利亚对低收入移民的接纳，这可能对养老护理等处于劳动力短缺重压之下的行业产生重大影响。





目前还不清楚新制度的具体实施时间，但政府坚称正在尽快开展工作。



简化签证类别

审查报告警告称，申请澳大利亚签证是一个繁琐的过程，使许多潜在的申请人望而却步。





帕金森表示，国际上对技术工人的竞争日益激烈，加剧了这个问题。





他说：“我们所处的环境将存在重大的地缘战略竞争，我们知道我们的制度未能促进我们在亚太地区的国家利益。我们多年来一直听人说，移民澳洲太难了。”



工党表示有意削减繁文缛节，并缩减现在包括100多个子类别的签证系统。





审查报告说：“虽然一些复杂性是不可避免的，但移民制度的设计......过于复杂，且其运作不透明。”





一个可能被砍的签证是“重大投资临时签证”，又被华人称为“500万投资移民”，它允许向澳大利亚投资至少500万澳元的人士在该国停留长达5年，最终为申请永久居留权铺平道路。





“我们认为其中一些签证子类没有达到其目的。它们基本上是一种走后门的方式，让人们进来并在对社区没有价值的低生产力领域进行投资，并在此过程中获得签证，”帕金森说。



留住优秀学生

审查发现，国际学生应该是技术移民的一个“重要来源”，但澳大利亚未能留住最聪明的人。





报告称：“澳大利亚正在让太多的毕业生成为‘永久的临时人员’，因为移民制度没有识别那些具有最大成功潜力的人。”





目前，国际学生在毕业后才可以申请毕业生签证。由于等待时间长达八个月，而且不能保证有雇主或长期签证，因此毕业生通常被迫在此期间从事低技能工作。



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帕金森指出，毕业生能得到的临时签证时长过短。





“我们显然没有抓住最优秀的国际学生。他们来到这里。我们对他们进行教育。实际上，我们给予的签证时间可能比大多数其他国家更长。但如果你是一个雇主，你不知道（他们将获得签证）。因此，这些毕业生被困在这些低技能的工作中，因为他们实际上无法进入他们接受过培训的领域。”





一个建议的解决方案是立即发放毕业生签证，但审查报告承认，这“可能无法完全解决许多人难以过渡的根本原因”。



改革打分系统

审查建议“重新校准”澳大利亚的移民打分系统，以选择最有可能对澳大利亚长期经济“做出最大贡献”的移民。





报告称：“专家组关注的是，目前的打分系统没有得到充分的调整，无法有效区分候选人。目前的结构似乎是根据一些不太可能成为劳动力市场成功指标的因素进行区分。”





帕金森说得更直白，他警告说打分系统“没有挑选出最有可能成功的人”。





他说，“几乎每个人”都满足所列的大多数要求，这意味着一组无关紧要的筛选标准决定了申请人的成功，比如候选人是否在澳大利亚偏远地区学习或工作。





帕金森先生说：“就我个人而言，我无法看出它们是能决定一个移民候选人会在澳大利亚获得长期成功的决定因素。”





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