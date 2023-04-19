高法关于移民部长干预权的裁决或使更多案件重审

移民中介和难民权利支持者对这项裁决表示欢迎， 他们表示这项裁决使得移民系统的运作方式特别是长期临时签证持有人的案件受到了更多关注。





高等法院就移民部长动用权力干预签证案件以授予申请者永久居留权问题做出了裁决， 法律学者表示这一裁决对其他数百起类似的签证案件都会造成影响。





由七名法官作出的裁决认定， 基于公共利益的干预权必须由移民部长亲自行使， 而不是由移民局的官员来行使。





向高等法院提出这一诉讼的是曾持临时签证在澳大利亚居住了16年的英国居民戴维斯（Martin Davis），以及一名被称为“DCM20”的斐济公民， 他也持临时签证在澳大利亚居住了近20年。





默多克大学移民法规专家肯尼 (Mary Anne Kenny) 副教授表示， 这两位人士认为他们的特殊情况和境遇使得移民部长可以对他们的案件进行介入， 包括他们在澳大利亚长期的居住以及他们承担的对具有澳大利亚公民身份家庭成员的照顾责任。





“她来自斐济，申请过各种签证。等到她向部长提出申请时， 她已经持临时签证在这里生活了20年。回到斐济并不可行，因为她没有家人在那里。 她还有孩子和年长亲人要照顾， 所以她需要回到祖籍国然后再申请返回的方式，用她的观点说就是： 这非常困难。"



肯尼副教授说，法官支持了戴维斯和DCM20的上诉，裁定移民部长的权力必须由他亲自行使才具有法律效力。





“在他们的特定案件中， 法院裁决内政部做出的决定是不合法规的， 所以案件又被送回部长再次审查他们的案件。 所以现在的情况是部长将不得不亲自考虑他们的特殊情况。”





肯尼副教授说，该判决对移民部数百起其它的签证案件产生了影响。 移民部根据2016年实施的规定就这些案件做出了决定。





“基本上他们将不得不再次重新审查所有这些案件。 我不清楚有多少案件会受到影响，但看起来可能是数百个， 可能是数千个案件。不过是否会出现不同的决定还难说。 但希望移民部和移民部长有机会考虑一个更公平、 更透明的过程来做出这些决定。”





上个月，现任移民部长吉尔斯 (Andrew Giles) 动用部长权力对一起签证案件进行了干预， 当时珀斯一家人的签证被移民局拒绝， 原因是他们的儿子出生时患有唐氏综合症，不符合移民健康标准。





根据《信息自由法规》透露的一份文件显示，在2017年至2020年期间，根据现行的指导方针， 每年都会提出数百项请求部长进行干预的案件。在此期间， 移民部长亲自干预并批准了大约1000个签证。





威廉姆斯 (Julie Williams) 是代表移民中介和移民律师的澳大利亚移民协会的全国主席。





她说，这项裁决可能会使一些弱势移民的案件被重新审理。





“我认为这对我们说的弱势群体， 被剥削或遭受家庭暴力的人来说是很好的事， 因为他们的签证可能允许他们提出相关申请但是他们还没有提出， 因此他们的案件也还没有得到审理。我认为这会给他们更多的机会。 ”





威廉姆斯说，她认为部长干预权的使用需要更加透明。





“这不是一个透明的系统。 一些人认为的应当获得同情和具有说服力的东西， 移民部官员在对他们未来命运做出决定时却与申请人的看法不同， 这方面非常不明确而且可能也不大公平。 "





澳大利亚难民委员会的高级政策官员赫希（ Asher Hirsch） 表示，高等法院的判决表明需要更全面地审视整个移民系统。





“我认为这个案例表明，移民部的权力没能正常地运作， 显然这个案例凸显了这样一个事实， 即部长通常甚至没有机会审查其中的许多请求。 审查这些请求的过程是秘密进行，通常自行做出决定， 没有机会在法庭上审查这些决定， 甚至没有机会去明白为什么会做出这个决定。”





他说，长期临时签证持有人需要有其他途径成为澳大利亚公民。





“我想如果你问澳大利亚的大多数人，如果有人在这里待了5 年、10年、15年，他们现在真的是澳大利亚人了。 他们已经成为我们社会的一部分，他们是我们的邻居、我们的同事， 他们是企业主。因此，无论他们是移民还是难民， 我认为在一定时间后，他们需要获得那种永久性、那种安全感。”





现任移民部长吉尔斯 (Andrew Giles) 表示，联邦政府正在审查这一裁决并考虑下一步的行动。





“高等法院昨天在戴维斯案件上作出的裁决是一项意义重大的决定， 一共有四项分别做出的裁决，我们当然会像任何负责任的政府一样， 仔细考虑这个裁决并就此征求意见。”





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