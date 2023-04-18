前男友偷拍并出售我的私密照 我是这么做的

请于4月18日星期二晚 8:30 在 SBS 或 SBS On Demand 收看《报复（Revenge）》。





内容警告：本文含有与性行为相关的内容。





汤姆* （Tom，此为化名）对 Insight 说：“我以前从未试过那样尖叫。这是最本能的反应，几乎是原始的愤怒，像发脾气一样。”





“我简直不敢相信。我哭了。”





在汤姆不知情或未同意的情况下，他当时的伴侣拍下了他的私密视频和照片。这位前伴侣使用隐藏的镜头拍下他们的亲密性行为，并放在网上出售。





汤姆说：“我当时觉得我是多么愚蠢。我是怎么让自己陷入这种境地的？虽然我对他很生气，但我同样对自己生气。”



基于图像的虐待有多普遍？

汤姆是数以千计的基于图像的虐待（image-based abuse）的受害者之一。近年来，这种情况不断上升。





2020 年，澳大利亚网络安全专员办公室每周平均收到此类个案的报告，比去年增加了 210% 以上。



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皇家墨尔本理工大学于 2020 年的一项研究显示，每三个澳大利亚人当中就有一个曾经是基于图像的虐待的受害者，而 2016 年该比例为五分之一。





皇家墨尔本理工大学的亨利教授（Nicola Henry）是研究基于图像的虐待方面的专家。基于图像的虐待指的是，未经他人同意拍摄私密照片或视频的行为，也包括未经同意分享性图片。





亨利教授将此类个案的增加归因于分享图片的激增，尤其是在新冠疫情封城期间。





她说：“亲密伴侣无法出门相见，这或许是越来越多人与伴侣和朋友分享私密照片的原因。”





“这不能怪那些分享照片的人。”



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“报复性色情”此词有何问题？

据亨利教授的讲法，使用“报复性色情（revenge porn ）”一词来形容未经同意分享的图片是有问题的。





她说：“这意味着基于图像的虐待行为的受害者一定是做错了什么，激起了肇事者的愤怒，所以这词有责怪受害者的含义。 ”





汤姆相信他的前任的行为是为了报复和控制。



我对他很生气，我对自己同样生气。 汤姆（化名）

汤姆说，他的私密照片和视频被上传到网上的日期与他们争吵的日子吻合。





他说：“有一次，我们因为在公共场合拖手而争执，因为我不愿意这样做，所以我把手抽开了。”





“后来变成肢体冲突，我回想起来，争吵的时间和日期跟他上传一张我在床上裸睡的照片吻合。”





汤姆又举出其前任报复的另一个例子，包括因为洗锅铲的方式而引起的争执。





“我可以将每段视频、每张图片与某件事联系起来，无论事情大小。”





汤姆要求前度删除私密照片但要求却被无视，汤姆别无选择，只好报警。





因此，他还联络了发布这些图片的网站，但对方表示“很难删除这些照片”。





“之后，我聘请了律师向网站拥有者发律师信。拥有者说无法保证我的个人资料已被删除并且没有分享给第三者，因此他们最终更改了政策，以确保在发布与性相关的内容之前必须征得各方同意，而这正是我们的要求。”



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汤姆的前任因基于图像的虐待行为被指控并被定罪，并在服刑期满后被驱逐回国。





汤姆表示，侵犯私隐严重影响了他的心理健康和他的自我认知。





他说：”我觉得很脏……我永远失去了自己的身份。”





“我对其他有类似遭遇的人有以下建议，就是记录所有证据，截取屏幕图像，然后联络网络安全办公室。”





“我的（其它）最重要的忠告是，不要责怪自己，因为你没有做错，身为受害者并不可耻。感到羞耻的应该是对你做出这种事的‘弱者’。”





亨利教授指出，若图片被分享到网上，可以采取以下行动。





首先是联络分享图片的人和任何收件人，要求他们移除和删除内容。





如果对方拒绝，你可以直接向网络平台举报，他们或许可以代你删除图片。



你并没有做错，不需要因为自己是受害者而感到羞耻。 汤姆（化名）

如果网站或应用程序没有关于私密图片的政策，你可以向澳大利亚网络安全专员办公室求助。他们可以代表举报人将材料下架。在澳大利亚，如果网络安全专员办公室要求删除内容，网站需要在 24 小时内回应。





亨利教授对 Insight 说基于图像的虐待在澳大利亚是犯法的，这罪行的受害者可以报警。为了加强有力指控，建议受害者收集证据，证明其分享和安全存储的位置以供警方记录。





如果你或你认识的人受到性侵犯，请致电 1800 737 732 联络1800RESPECT 或登陆 1800RESPECT.org.au 。在紧急情况下，请致电 000。





如需寻求心理健康支援，请致电 1300 22 4636 联络 Beyond Blue。详情可浏览 beyondblue.org.au 。





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