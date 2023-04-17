全澳仅35%全科医生诊所向新患者提供全额报销 一文了解您居住地情况

要点： 新数据显示，与之前澳大利亚联邦政府所提供的数据相比，现在能找到提供全额报销（Bulk Billing）的全科医生更加困难；

全澳有四个选区没有为新患者提供全额报销的诊所；

比较您所在社区和全国其它地区的全科诊所的有关情况，计算所需支付的费用。

最新数据显示，成千上万澳大利亚人需要离开他们所在的选区，才能找到能够提供全额报销服务的全科医生诊所。





周日，在线医疗保健目录Cleanbill发布的一份报告指出，澳大利亚只有35%的全科医生诊所可为新患者提供全额报销服务，即医生直接向国民医疗保健（Medicare）收取医疗服务费，患者无需自费。





这份名为《国民健康》的报告汇总了从2023年1月至4月间6363家全科医生诊所的数据，并按照联邦选区进行分类。Cleanbill表示这是澳大利亚关于全科医生收费额度最全面的调查。





该报告显示，四个选区包括新州的纽卡斯尔（Newcastle）、南澳州的梅奥（Mayo）、昆州的费尔法克斯（Fairfax）和塔州的富兰克林（Franklin），没有可以为新患者提供全额报销的诊所。



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该调查数据针对正在寻找新医生的患者。选区中的一些全科医生诊所可能只为现有患者提供全额报销服务，而对于新患者则取消了该服务。





新州的全额报销率在全国最高，近半诊所可以提供全额报销服务；维州的比例为34.6%，居第二；而全额报销率最低的是首都领地，仅为5%，次低的是塔州的6.9%。





悉尼联邦选区的帕拉马塔（Parramatta）和温特沃斯（Wentworth）的全科医生诊所收费最高，患者平均一次标准问诊费用逾56澳元。





所在地的全科医生诊所是否提供全额报销服务？





以下互动地图显示了按照联邦选区划分的全科医生诊所提供全额报销服务的比例。





您可以搜索居住地或点击地图以了解更多信息。



Cleanbill创始人詹姆斯·吉莱斯皮（James Gillespie）表示，这一调查结果令人震惊；但对于那些在努力寻找新的全科医生的澳人来说，这并不意外。





“对于成千上万的澳大利亚人来说，如果想找到一位能够为新患者提供全额报销服务的全科医生，他们不得不离开所在的选区，”吉莱斯皮说。





上述数据与今年2月公布的联邦卫生数据存在显著差异。后者显示，从去年7月至12月，全国全额报销率为82％，前年则为89％。



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如果不考虑能够全额报销费用的新冠疫苗，这一比例从2020-2021年的67.5％下降至2021-2022年的64.3％。





Cleanbill的数据与政府数据有所不同，它根据澳大利亚诊所在营业时间内能够为成年人提供标准会诊全额报销的比例来计算，而政府的数据则评估了全科医生提供的所有服务。





吉尔斯皮表示：“作为一名成年人，我在工作日正常营业时间内预约问诊，并携带国民医保卡去看全科医生，那么我是否需要付费？这是人们的重点关注。”





联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）指责前联盟党政府隐瞒了新冠大流行期间全额报销费下降的数据。



Health Minister Mark Butler blamed the Morrison government for failing to be transparent about the bulk billing crisis. Source: AAP / Lukas Coch “疫苗和其他防疫措施掩盖了莫里森政府执政期间全额报销下降的真实程度，” 巴特勒在一份给SBS新闻的声明中说道。





巴特勒表示，新冠疫苗及全科医生诊所的其它预约人为提高了全额报销率。他表示政府将继续与医疗保健利益相关方合作，让免费看病变得更加容易。





“向公众保持公开透明是第一步，”他说。



NSW has the highest percentage of bulk billing centres, compared to the ACT which has the lowest. Source: SBS 自由党影子卫生部长安妮·鲁斯顿（Anne Ruston）在对SBS新闻的声明中表示：“医疗保健成本正在上涨，而全额报销率以及全科医生数量正在下降”。





鲁斯顿参议员指责工党政府未能帮助澳大利亚人“应对不断上涨的生活成本压力——一位全科医生的门诊收费超过40澳元，处方费用超过50澳元。与此同时能源费用也在持续上涨，通胀日益飙升”。



Liberal health spokeswoman Anne Ruston said Labor had "broken" confidence in the bulk billing system. Source: AAP “当联盟党政府离任时，全额报销率创下历史新高，如今却急剧下降，工党打击了人们对医疗系统的信心，” 她说。





西悉尼选区巴拉斯兰（Blaxland）和奇弗利（Chifley）的全额报销率位居全国最高，98%的诊所仍然为所有持国民医保卡的患者提供免费看病服务。联邦卫生数据显示，在全国来说，悉尼的西部和西南部拥有最多的全额报销诊所。





纽卡斯尔工党议员克莱登（Sharon Claydon）指责莫里森政府的资金削减让在该选区建立全额报销的全科医生诊所变得“越来越困难”。





她在一份声明中表示：“这是我一直向前联邦自由党政府提出的问题，他们不仅削减了资金，还对国民医保返款进行六年的冻结，破坏了全民医保系统。”





克莱登表示，一家新的非工作时间全科医生诊所将于5月底在纽卡斯尔的Calvary Mater医院重新开放。



Independent MP Rebekha Sharkie says some residents of her electorate go straight to the emergency department due to the lack of bulk billing GPs. Source: AAP 梅奥选区的独立议员沙奇（Rebekha Sharkie）表示，她和那些避免去全科医生诊所或直接去急诊室的居民交谈过。在她的选区中，新患者得不到全额报销，平均问诊费为40澳元。





“很多人负担不起40澳元，这很令人担忧，”她说。





“我们需要回到这样一个途径，让低收入者、有孩子的家长以及养老福利金领取者能够获得全额报销服务。”





沙奇表示，她已经向国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）致信，要求在5月发布的联邦预算中优先考虑医疗保险改革问题。





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