墨尔本大都会重划边界 人口超越悉尼

在悉尼之后徘徊了一个多世纪后，墨尔本已经跃居澳大利亚最大城市首位。
这一超越并不在预期之中，但这座维州首府城市在技术上已经领先于悉尼。
在墨尔本西部的外围地区， 十年内人口猛增约60%。
而现在，墨尔本大都会的边界已经被重新划定，Melton也被划入大都会区域。
由此，新的墨尔本比悉尼多出近1.9万人，墨尔本大都会总人数约为580万。
联邦政府的人口中心在一月份预测，通过移民和出生率双重因素的结合，墨尔本将在十年内超过悉尼，成为澳大利亚最大的城市。
在大流行之前，墨尔本已经被认为处于将在2026年取代悉尼的路径之中，但墨尔本在疫情中的封城和限制措施导致人口下降1.6%，这一目标被推迟到预期的2031年至2032年。
到2032年至2033年，悉尼的人口预计将达到606万，而墨尔本则为610万，这还未包括Melton的加入所带来的新增人口。
然而，新州仍将是全澳人口最多的州，到2032年至2033年将有910万人口，而维州为780万。
咨询公司id Consulting的人口统计学家卡普阿诺（Glenn Capuano）表示，这对悉尼来说有点“不太公平”，因为悉尼拥有中央海岸，它是大都市圈的一部分，但它不属于重要的城市区域，而且永远也不可能成为连续的一部分，因为Hawkesbury River横亘在中央海岸和悉尼之间。
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